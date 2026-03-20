'첫 만루 홈런' NC 김형준, 동료들에게 피자 샀다

▲ 20일 경기 만루 홈런을 친 NC 김형준

프로야구 NC 다이노스 주전 포수 김형준이 첫 만루 홈런을 때려내고 동료들에게 피자를 샀습니다.NC는 오늘(20일) 경남 창원 NC파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 시범경기 삼성 라이온즈와 홈 경기에서 6-4로 이겼습니다.0-1로 끌려가던 NC는 6회 말 김형준의 만루 홈런 등으로 대거 6득점 하며 역전에 성공했습니다.김형준은 6회 말 1아웃 만루에서 그랜드 슬램을 터뜨리며 3타수 1안타 4타점으로 팀 승리를 이끌었습니다.김형준은 시범경기와 정규시즌, 포스트시즌을 통틀어 KBO리그에서 처음으로 만루 홈런의 손맛을 봤습니다.김형준은 경기 후 인터뷰에서 "경기를 많이 뛰지 못해 감각이 떨어졌을 것 같아 걱정했는데 어제와 오늘 좋은 타구가 나와 다행"이라며 "팀 승리에 기여하는 홈런이라 기쁘고, 시범경기지만 홈 팬들 앞에서 이기고 원정길에 오르게 돼 마음이 편하다"고 소감을 밝혔습니다.어제부터 시범경기에 출전한 그는 2경기에서 5타수 2안타, 타율 0.400, 홈런 1개와 5타점을 기록 중입니다.월드베이스볼클래식(WBC) 국가대표로 선발돼 일본과 미국 원정을 다녀온 그는 "남은 시범경기에서 토다 나쓰키, 커티스 테일러 등 처음 호흡을 맞추는 투수들과 이야기를 많이 나누며 정규 시즌을 잘 대비하겠다"고 각오를 다졌습니다.이호준 NC 감독은 "김형준이 6회 시원한 한 방을 보여주며 분위기를 이끌었다"며 "타선에서도 득점 기회마다 집중력을 발휘했다"고 칭찬했습니다.김형준은 경기가 끝난 뒤 선수단에 피자를 제공하며 기분을 냈습니다.김형준은 "WBC에 참가하느라 전지훈련 캠프를 먼저 마쳤다"며 "그간 훈련으로 수고한 동료 선수들에게 남은 기간 잘 준비해서 멋진 시즌을 만들어보자는 마음을 전하고 싶어서 피자를 준비했다"고 말했습니다.(사진=NC 다이노스 제공, 연합뉴스)