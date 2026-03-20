걸그룹 아이브 댄스 추는 유연석, 드디어 본다…'신이랑 법률사무소' 오늘(20일) 공개

'신이랑 법률사무소' 유연석의 신들린 아이돌 댄스가 드디어 공개된다.



지난 11일 진행된 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'(극본 김가영·강철규, 연출 신중훈) 제작발표회에서 유연석은 깜짝 아이돌 포즈를 선보여 장내를 술렁이게 했다. 다채로운 빙의 부캐 퍼레이드가 예고되면서, 가장 기억에 남는 장면으로 '아이돌 연습생 빙의'를 꼽으며 보여줬던 포즈다.



제작발표회 유연석 사진은 각종 커뮤니티와 SNS를 통해 전파되며, "하루 빨리 영상으로도 보고 싶다"는 반응을 얻었다. 그리고 "3회에서 신들린 변호사 신이랑(유연석)이 아이돌 댄스를 선보인다"는 예고와 함께, 화제의 현장 이미지가 공개되며 시청자들의 기대를 다시 한번 증폭시킨다.



신이랑이 한껏 몰입한 댄스는 바로 걸그룹 아이브(IVE)의 '러브 다이브(LOVE DIVE)'. 엄숙해야 할 법률사무소에서 절도 있는 손동작과 아련한 눈빛까지 장착하고 안무를 완벽하게 소화하고 있다. 게다가 그의 '볼빨간' 빙의 시그니처로 인해, 마치 예쁘게 블러셔를 한 듯한 얼굴은 영락없는 아이돌 연습생 그 자체다. 이는 제작발표회 당시 포즈가 극 중 '빙의' 설정을 염두에 둔 것임을 증명해 기대감을 높인다.



앞서 지난 2회 엔딩에서는 평범한 변호사를 꿈꾸며 법률사무소에 팥과 마늘 등 액막이까지 동원했던 신이랑 앞에 정체불명의 여학생 귀신(오예주)이 나타나 충격을 안겼다. 이제 신이랑은 자신이 왜 죽었는지조차 모르는 귀신의 기억을 찾아줘야 한다. 그런데 우연히 들려온 음악에 신이랑의 몸이 먼저 반응하기 시작한다. 머리보다 몸이 먼저 기억하는 아이돌 댄스를 통해 신이랑은 귀신이 생전 품었던 꿈과 억울한 죽음의 실마리를 찾아 나설 예정이다.



함께 공개된 매형 윤봉수(전석호)의 리액션 역시 시선을 강탈한다. 사무실 한복판에서 뜬금없이 걸그룹 춤을 추는 처남을 바라보는 윤봉수의 표정은 그야말로 '멘붕' 상태다. 동공 지진, 현실 부정 리액션은 보는 이들에게 큰 웃음을 예고하는 동시에, 앞으로 펼쳐질 험난한 '처남 케어'에 대한 궁금증을 자극하는 대목이다.



이에 제작진은 "귀신 빙의로 조폭 변호사에 이어, '무대 찢는 변호사'로 변신하는 유연석의 전천후 활약은 본방송의 놓칠 수 없는 킬링 포인트"라며, "코믹한 상황 속에서도 연습생의 죽음을 둘러싼 진실을 밝히려는 신이랑의 진심 어린 뭉클한 고군분투도 지켜봐달라"고 덧붙였다.



'신이랑 법률사무소' 3회는 오늘(20일) 금요일 밤 9시 50분 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)