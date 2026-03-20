이 대통령 "공장 화재, 인명 구조 위해 가용 자원 총동원"

<앵커>



이재명 대통령은 대전 공장 화재 사고와 관련해 사고 수습과 인명 구조에 장비 및 인력 등 가용 자원을 총동원하라는 지시를 내렸습니다. 청와대 연결합니다.



박예린 기자, 전해주시죠.



<기자>



네, 이재명 대통령은 대전 대덕구에서 발생한 공장 화재 사건을 보고 받은 뒤 총력 대응하라는 취지의 지시를 내렸다고 강유정 청와대 대변인이 밝혔습니다.



이 대통령은 "즉각 사고 수습과 인명 구조에 장비 및 인력 등 가용 자원을 총동원하라"고 지시했습니다.



특히 신속한 인명 구조와 함께 구조 인력의 안전사고 방지에도 만전을 기하라고 당부했습니다.



화재 사고는 오늘(20일) 낮 1시 17분쯤 대전 대덕구 문평동에 있는 자동차 부품 제조 공장에서 일어났습니다.



이 대통령은 오늘 오후 3시부터 청와대 영빈관에서 중소기업인들과 간담회를 진행했습니다.



이 대통령은 간담회 전부터 사고 상황을 보고받고, 인명 피해가 늘어나자 간담회 도중 긴급 지시를 내린 것으로 알려졌습니다.



다시 한번 전해드리겠습니다.



이재명 대통령은 대전 대덕구에서 발생한 공장 화재 사건을 보고 받고 즉각 사고 수습과 인명 구조에 장비 및 인력 등 가용 자원을 총동원할 것을 지시했습니다.



특히 신속한 인명 구조과 함께 구조 인력의 안전사고 방지에도 만전을 기하라고 당부했습니다.



(현장진행 : 정상보, 영상취재 : 하륭, 영상편집 : 오영택)