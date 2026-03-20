대한상의, 보도자료 논란 임원 해임…수사 의뢰

▲ 대한상공회의소

대한상공회의소가 상속세 보도자료 논란과 관련해 임원 2명을 해임했습니다.또 아시아태평양경제협력체, APEC CEO 서밋 준비 과정에서 제기된 자금 유용 의혹 관련 인사들에 대해서는 수사를 의뢰하기로 했습니다.대한상의는 오늘(20일) 정부 감사 결과에 따라 관련자에 대한 조치를 시행했다고 밝혔습니다.이에 따라 상속세 보도자료와 관련해 책임이 있는 전무이사와 본부장은 해임됐습니다.또 APEC CEO 서밋 준비 과정에서 자금 유용 의혹이 제기된 추진단장과 실장에 대해서도 수사를 의뢰할 방침입니다.이번 사태에 책임을 지고 사의를 밝힌 박일준 상근부회장은 후속 조치를 마무리한 뒤 사임할 예정입니다.최태원 회장은 감사 결과를 보고받은 뒤 "책임을 통감한다"며 "관련자 엄정 조치에 그치지 않고 의사 결정 구조와 내부 통제 시스템을 전면 재정비하는 계기로 삼겠다"고 밝혔습니다.대한상의는 재발 방지를 위해 연구·검증 체계를 강화하고 내부 통제 기능을 확대하는 등 조직 쇄신에 나설 계획입니다.(사진=대한상공회의소 제공, 연합뉴스)