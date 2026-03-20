이 대통령, 동계 패럴림픽 선수단 청와대 초청…"불굴 투혼 보여줬다"

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 20일 청와대 영빈관에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계패럴림픽 선수단 격려 오찬에서 국민의례를 하고 있다

이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에서 역대 최고 성적을 낸 우리 선수단을 청와대로 초청해 오찬을 함께 하며 투지와 노력에 격려를 보냈습니다.이 대통령은 청와대 영빈관에서 주재한 오찬에서 인사말을 통해 "대한민국을 대표해 한계를 뛰어넘는 도전으로 국민과 전 세계인에 뜨거운 감동과 자부심을 안겨줬다"며 "정말 수고 많으셨다"고 말했습니다.그러면서 "한 분 한 분이 모두 참으로 자랑스럽다"며 "무엇보다 뛰어난 경기력과 강인한 의지로 장애인 스포츠의 위력과 긍지를 보여주셨다"고 평가했습니다.이 대통령은 또 대회에서 메달 5개를 목에 걸며 선수단 자체 최우수 선수(MVP)로 뽑힌 김윤지 선수를 거론하며 "김 선수는 올림픽과 패럴림픽을 통틀어서 대한민국 바이애슬론 첫 금메달, 크로스컨트리 스키 여자 선수 사상 최초의 금메달을 획득했다"고 언급했습니다.이어 "경기 중 충돌 상황에도 포기하지 않고 한국 패럴림픽 스노보드 사상 첫 메달인 동메달을 획득한 이제혁 선수, 무릎 부상을 딛고 패럴림픽 메달 도전을 이어간 최사라 선수 모두 불굴의 투혼이 어떤 것인지를 생생히 보여줬다"고 했습니다.휠체어 컬링팀에 대해서도 "대한민국의 끈끈한 '원팀' 정신을 전 세계에 당당하게 과시했다"고 치하했습니다.이 대통령은 "우리 국민은 동계 패럴림픽 선수단이 이번에 선사한 감동을 오래도록 기억할 것"이라고 목소리를 높였습니다.그러면서 "정부는 여러분이 흘린 땀과 열정이 대한민국 장애인 스포츠 발전으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "장애인들이 스포츠를 통해 자신감과 성취감을 고취하고 건강하게 생활할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 약속했습니다.이에 김윤지 선수는 선수단 대표 인사말을 통해 "많은 응원과 격려를 보내준 국민 여러분께 감사하다"며 "우리 선수단은 역대 가장 좋은 성과를 냈는데, 여러분께 애국가를 들려드릴 수 있어서 행복한 시간이었다"고 말했습니다.김 선수는 "이는 많은 선배들이 (앞서) 길을 열어주셨기 때문에 가능했다고 생각한다"며 "저희를 보고 장애인 스포츠에 도전하고 싶은 장애인 분들이 계신다면 겁내지 말고 도전해 자신의 재능을 꼭 찾길 바란다"고 했습니다.인사말이 모두 끝나자 컬링 믹스더블(혼성 2인조)에서 은메달을 딴 이용석 선수가 "모두에게 감사하는 마음을 담아 건배를 제안하겠다"며 "대한민국"을 외쳤고 참석자들은 "파이팅"으로 화답했습니다.(사진=연합뉴스)