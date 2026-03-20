이 대통령, 서울-양평 고속도로 사업 재개 지시…2029년 착공

▲ 홍익표 정무수석이 20일 청와대 춘추관에서 서울-양평 고속도로 사업 재개 관련 브리핑을 하고 있다

이재명 대통령이 그동안 중단돼 있던 서울-양평 고속도로 건설 사업을 재개할 것을 지시했다고 청와대가 밝혔습니다.홍익표 청와대 정무수석은 브리핑에서 이같이 밝힌 뒤 "올해 상반기 중 사업 재개를 위한 예산 지원방안을 마련할 예정이며, 새로운 타당성 조사 등을 거쳐 신속하게 노선을 결정하고 2029년 말에는 사업에 착공할 수 있도록 할 것"이라고 설명했습니다.사업 완공 시점은 2035년쯤으로 계획하고 있습니다.이 고속도로는 경기도 하남시와 경기도 양평군을 잇는 도로로, 2019년∼2021년 진행된 예비타당성 조사 당시에는 종점이 양평군 양서면으로 돼 있었습니다.그러나 이후 국토교통부가 종점을 강상면으로 옮기는 방안을 검토한다는 사실이 알려지고 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 여사의 일가가 강상면 일대의 땅을 소유하고 있다는 점이 드러나면서 특혜 의혹이 불거졌습니다.논란이 거듭되자 정부는 2023년 7월 사업 중단을 발표했고, 이후 해당 의혹에 대한 특검 수사까지 이어졌습니다.홍 수석은 "이 같은 논란과는 별개로 지역 주민과 지자체, 정치권에서는 국민의 교통 편의를 위한 사업의 신속한 재개를 촉구해왔다"고 전했습니다.이어 "인근 지역의 교통 혼잡이 날로 극심해지는 데다 2029년 교산 신도시 입주를 앞둔 상황에서 사업을 더는 미룰 수 없다고 판단했다"며 "정부는 정치적 논란을 불식하고 속도감 있게 추진해 주민들의 염원에 부응하겠다"고 강조했습니다.고속도로의 노선과 관련해서는 "모든 가능성을 열어놓고 검토할 것"이라고 홍 수석은 설명했습니다.앞서 더불어민주당 천준호 원내운영수석부대표 및 한준호 의원 등은 종점이 변경되기 이전인 '원안' 노선대로 사업을 재개할 것을 요청하기도 했는데, 이 방안까지 포함해 원점에서 들여다보겠다는 것이 홍 수석의 설명입니다.그러면서 "원안과 수정안 모두를 검토하는 것은 물론 새로운 타당성 조사 과정에서 합리적인 노선이 나온다면 이 역시 반영할 수 있다"며 "중요한 것은 경제성과 주민 편의성"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)