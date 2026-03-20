행인에 침 뱉고 폭행…20대 남성 체포

▲ 평택경찰서

술에 취해 지나가던 행인을 폭행한 20대 남성이 경찰에 검거됐습니다.경기 평택경찰서는 오늘(20일) 행인들에게 주먹을 휘두르는 등 폭행을 저지른 20대 남성 A 씨를 현행범 체포했다고 밝혔습니다.A 씨는 지난 15일 새벽 5시 반쯤 경기 평택시 서정동의 한 거리에서 50대 남성에게 주먹을 휘두르고, 이를 말리는 일행인 또 다른 50대 남성의 멱살을 잡아 뒤로 넘어뜨린 혐의를 받고 있습니다.피해자 중 뒤로 넘어진 남성은 병원에서 현재 치료를 받고 있습니다.피해자들은 경찰 조사에서 'A 씨가 갑자기 자신들을 향해 침을 뱉어 시비가 붙었다'고 진술한 것으로 전해졌습니다.A 씨는 처음엔 경찰 조사에서 "술에 취해 당시 상황이 기억이 나지 않는다"고 말했지만, 경찰이 사건 당시 CCTV 영상을 확보해 제시하자 이내 혐의를 인정한 것으로 확인됐습니다.경찰은 피해자들의 진료기록부를 확보하는 등 부상 상태를 확인하는 대로 상해 혐의를 적용할지 검토할 방침입니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)