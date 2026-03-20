"쯔양 '먹토' 목격" 허위 제보…대학 동창 벌금 700만 원 약식기소

먹방 유튜버 쯔양(본명 박정원)의 '먹토(먹고 토하기)' 의혹을 제기한 허위 제보자가 재판에 넘겨졌다.



20일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사3부는 지난달 2일 쯔양의 대학 동창 오모 씨를 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 벌금 700만 원에 약식기소했다.



오 씨는 2020년 11월 유튜버 '주작감별사'(본명 전국진)에게 "쯔양이 대왕 파스타 먹방을 한 뒤 토한 흔적을 목격했다"는 취지의 허위 사실을 제보한 혐의를 받는다. 해당 내용은 이후 2024년 7월 전국진의 유튜브 방송을 통해 공개되며 논란이 확산됐다.



검찰은 오 씨가 쯔양을 만난 시점이 해당 먹방 영상의 촬영일이 아닌 방영일이었던 점, 당시 함께 있었던 참고인들의 진술 등을 종합해 허위 제보로 판단했다. 오 씨는 조사 과정에서 "사실을 말한 것"이라며 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.



앞서 쯔양 측은 해당 제보가 허위라며 서울 혜화경찰서에 고발했고, 사건은 2024년 12월 검찰로 송치된 뒤 보완수사를 거쳐 약식기소로 이어졌다.



한편 제보를 방송한 유튜버 전국진은 쯔양의 사생활을 폭로하겠다고 협박해 금품을 갈취한 혐의로 징역 1년에 집행유예 3년이 확정된 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)