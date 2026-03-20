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금동현, 중화권 인기에 힘입어 글로벌 영화 매거진 표지 장식

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작성 2026.03.20 14:55 조회수
금동현, 중화권 인기에 힘입어 글로벌 영화 매거진 표지 장식
배우 금동현이 중국 키노(KINO) 매거진의 표지를 장식하며 글로벌 영향력을 입증했다.

글로벌 영화 매거진으로 알려진 '키노(KINO) 매거진'의 중국판 커버 주인공으로 발탁된 금동현은 배우로서 선보이는 첫 화보를 통해 본격적인 활동의 페이지를 열었다.

공개된 화보 속 금동현은 여유로움과 절제된 분위기를 담아냈다. 편안한 공간 속에서 차분하고 내추럴한 무드를 선보이고 한층 더 깊어진 눈빛과 부드러운 카리스마로 현지 관계자들에게도 큰 호평을 받았다.
금동현

앞서 지난 7일, 서울에서 개최된 첫 단독 팬미팅 'Our Golden Time'을 시작으로 팬들과 완벽한 호흡을 자랑한 금동현은 각 주최국마다 뜨거운 호평과 화제를 모으고 있다. 현지에서 유행하는 각종 춤과 역대급 서비스를 자랑해 팬들을 더욱 설레게 만들었고, 오는 21일에는 일본에서 첫 단독 팬미팅을 앞두고 있다.

한중일 아시아 투어와 키노(KINO) 매거진 표지 장식을 시작으로 국내외 팬덤을 더욱 넓혀 나가고 있는 금동현은 현재 중국 주요 도시들에서 팬미팅 러브콜이 쇄도하는 등 글로벌 인기를 이어 나가며 차기작을 결정하고 촬영에 돌입했다.

사진제공= 키노(KINO) 매거진



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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