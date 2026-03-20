뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

경찰청·조달청 피해 예방 협약…'노쇼 사기' 방지 차원

손기준 기자
작성 2026.03.20 14:15 조회수
경찰청·조달청 피해 예방 협약…'노쇼 사기' 방지 차원
▲ 경찰청-조달청 업무협약

경찰청과 조달청은 오늘(20일) 공공조달 계약을 악용한 '노쇼 사기' 피해를 예방하고자 업무협약을 체결했습니다.

최근 국가·지자체 공무원을 사칭해 나라장터(조달청 운영 쇼핑몰) 낙찰 업체에 접근해 대리 구매를 유도한 뒤 대금을 가로채는 범죄가 발생하자 이에 대응하는 차원입니다.

경찰청과 조달청은 조달 전산망 내 범죄 시도를 차단할 수 있는 예방조치를 가동합니다.

먼저 업체가 나라장터에서 공공조달 계약을 하고자 전자계약서 초안을 확인, 응답하는 단계에서 경찰청이 제작한 사기 예방 안내문이 알림창 형태로 게재됩니다.

해당 알림창을 확인해야 다음 계약 단계를 진행할 수 있습니다.

계약 당사자가 아닌 경우에도 개인정보 제공에 동의한 조달업체를 대상으로 정기적으로 사기 예방 문자를 발송할 계획입니다.

신종 사기 수법이 발견됐을 땐 나라장터 전체 등록 업체에 긴급 주의 문자를 일괄적으로 발송해 사각지대를 최소화할 방침입니다.

신효섭 경찰청 전기통신금융사기 통합대응단장은 "조달청과의 협력을 바탕으로 범죄 진입 단계부터 철저히 차단해 국민의 소중한 재산을 보호하겠다"고 말했습니다.

(사진=경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지