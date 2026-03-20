"5초 운전했을 뿐"…'李대통령 비판' 유튜버 성제준, 음주운전 입건

구독자 107만 명을 보유한 유튜버 성제준 씨가 음주운전 혐의로 경찰에 입건됐다.



19일 서울 강남경찰서는 성 씨를 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 입건했다고 밝혔다. 성 씨는 지난 16일 오후 9시쯤 서울 강남구 청담동 일대에서 술을 마신 뒤 자신의 포르셰 승용차를 운전한 혐의를 받는다. 당시 혈중알코올농도는 면허 정지 수준이었던 것으로 전해졌다.



성 씨는 논란이 불거진 뒤 자신의 유튜브 채널을 통해 해명에 나섰다. 그는 "대리기사는 이미 호출해 오고 있는 상황이었다"며 "매장에서 영업이 끝나 인도에 주차돼 있던 차량을 이동해 달라는 요청을 받아 차도로 잠시 이동시킨 것"이라고 설명했다.



이어 "매장에서 와인 한 잔 또는 맥주 한 잔만 마신 상태였고, 이동 시간은 약 5초 정도였다"며 "매장 바로 앞에서 음주 단속이 진행 중인 것도 알고 있었지만, 짧은 이동이라 문제가 없을 것이라 생각했다"고 주장했다. 다만 성 씨는 "5초도 운전하면 안 되지만 발렛 직원의 부탁에 이동한 것은 제 불찰"이라며 "앞으로 더욱 조심하겠다"고 고개를 숙였다.



또 그는 당시 대리운전 호출 내역을 공개하며 "사건 직전 대리기사를 호출해 약 2km 구간을 이동할 예정이었다"고 밝혔다.

하지만 음주운전은 거리와 시간에 관계없이 처벌 대상이라는 점에서 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.



특히 성 씨는 과거 음주운전을 강하게 비판해 왔던 인물이라는 점에서 비판이 더욱 커지고 있다. 그는 2024년 8월 자신의 유튜브 채널에 '충격 음주운전 이재명 망했다'는 제목의 영상을 올리며 "음주운전하면 떠오르는 사람이 있다"고 발언한 바 있다.



경찰은 조만간 성 씨를 불러 정확한 경위를 조사할 방침이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)