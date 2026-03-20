트럼프, 호르무즈 기여 면전 압박…다카이치는 일단 '신중 모드'

▲ 현지 시간 19일 백악관에서 열린 만찬에 참석한 미일 정상

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도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 진행된 미일 정상회담에서 호르무즈 해협 방어를 위한 일본의 역할 확대를 요구했습니다.다카이치 사나에 일본 총리는 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 규탄하고 미국에 대한 사실상의 지지 의사를 밝히면서도 해협 문제와 관련한 구체적 지원 방안에 대해서는 언급을 아꼈습니다.이날 회담은 호르무즈 해협 함정 파견을 요구받은 동맹국 정상 중 처음으로 트럼프 대통령을 대면하는 자리라는 점에서 다른 동맹국들의 관심도 집중됐습니다.먼저 모두발언에 나선 다카이치 총리는 긴장이 고조되고 있는 중동 정세를 언급하며 트럼프 대통령을 향해 "당신만이 전 세계에 평화를 가져올 수 있다고 믿는다"며 지지의 뜻을 표했습니다.이어 "이란의 핵무기 개발은 결코 용납돼선 안 된다"며 "일본은 이란이 인접 지역을 공격하고 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 행위를 강력히 규탄한다"고 말했습니다.호르무즈 해협에 대해 일본이 어떤 형태의 지원에 나설지에 대한 언급은 하지 않았습니다.아사히신문 등에 따르면 비공개로 진행된 회담에서 양 정상이 이란 정세에 관해 논의하던 중 트럼프 대통령이 호르무즈 해협의 항행 안전에 일본이 공헌할 것을 요청했다고 정상회담에 동석한 오자키 마사나오 관방 부장관이 전했습니다.일본 해상자위대가 역량을 보유한 것으로 알려진 기뢰 제거용 소해함 파견 등을 의미한 것으로 해석됩니다.이에 대해 다카이치 총리는 "호르무즈 해협의 항행 안전 확보는 에너지 안정 공급 관점에서 중요하다"며 "일본 법률 범위 내에서 앞으로도 할 수 있는 것을 하겠다"고 대답했습니다.국제 분쟁을 해결하는 수단으로서 무력 사용을 포기한 일본의 '평화헌법' 체제하에서 일본 정부가 전투가 진행 중인 지역에 군함이나 자위대를 보내는 데 신중한 태도를 유지하고 있음을 보여주는 대목으로 해석됩니다.다카이치 총리는 회담 뒤 취재진과 만나 "호르무즈 해협의 안전을 확보하는 것이 가장 중요하다는 데에 공감대가 있었다"면서도 "다만 일본 법률의 범위 안에서 우리가 취할 수 있는 조치와 취할 수 없는 조치가 있으므로 이에 대해 상세하고 철저하게 설명했다"고 밝혔습니다.대신 트럼프 대통령이 이란전 명분으로 내세운 '이란의 핵 보유 차단'에 동조하고 이란의 인접국 공격과 호르무즈 해협 봉쇄를 강하게 비판하면서 외교적으로 미국에 힘을 실어주는 데 무게를 둔 것으로 보입니다.아울러 트럼프 대통령만이 '세계 평화'를 가져올 수 있다고 치켜세운 것은 이란전을 둘러싸고 국내외 비판 여론에 직면한 트럼프 대통령의 체면을 세워주려는 의도도 깔린 것으로 볼 수 있습니다.트럼프 대통령은 회담에서 호르무즈 해협 문제와 관련해 "일본이 나서주길(step up) 기대한다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 "일본에는 4만 5천 명의 미군이 주둔하고 있고, 일본에 막대한 자금을 지원하고 있다"며 "그런 관계인만큼 일본이 나서줄 것으로 기대하고, 그들이 나서더라도 놀랍지 않다"고 말했습니다.또 "일본의 경우 석유의 90% 이상을 그 해협을 통해 들여온다고 들었으니, 그것이 나서야 할 큰 이유"라고 강조했습니다.다만 군함 파견 같은 구체적인 지원 방식을 언급하지 않은 채 '나서야 한다'는 원론적 표현을 사용하며 수위를 조절하는 모습을 보였습니다.트럼프 대통령은 '일본의 지원 수준에 만족하는가'라는 취재진 질문에 "우리는 일본으로부터 엄청난 지지를 받아왔다"며 "어제와 그제 우리에게 전달된 메시지를 보면 일본은 적극적으로 역할을 하려고 하고 있다. 나토(NATO·북대서양조약기구)와는 다르다"고 말했습니다.이는 중동 사태 대응과 관련해 충분한 기여를 하지 않는다며 비판한 나토와 달리 일본은 미국의 요구에 호응할 여지가 있다는 기대감을 드러낸 발언으로 풀이됩니다.동시에 일본의 기여를 끌어내려는 압박의 성격도 담긴 것으로도 보입니다.두 정상은 회담에서 소형모듈원자로(SMR) 건설 등 일본의 2차 대미 투자 프로젝트, 에너지 및 희토류 등 핵심광물 협력 확대 방안 등을 논의했습니다.이와 관련, 교도통신은 해당 프로젝트의 사업 규모가 총 730억 달러(약 109조 원)로, 이는 지난달 발표된 1차 프로젝트 규모인 360억 달러의 두 배가 넘는다고 보도했습니다.다카이치 총리는 "미국에서 조달한 원유를 비축하기 위한 합작 회사 설립에 대한 우리의 의사를 전달했다"고 밝혔습니다.일본으로서는 호르무즈 해협 문제와 관련한 직접적인 군사 기여에는 신중한 태도를 유지하되, 트럼프 대통령이 중시하는 투자·에너지 분야에서 구체적인 협력 방안을 제시함으로써 지지층에 홍보할 성과를 그에게 안겨주는 듯한 모습이었습니다.다카이치 총리로서도 가장 중요한 맹방인 미국과 긴밀한 관계를 과시함으로써 탄탄한 정권 지지율을 이어가고 정권 목표인 '강한 일본'으로 나아가는 데 미일 관계를 발판으로 삼겠다는 의지가 반영됐습니다.백악관 만찬에 초청된 다카이치 총리가 "재팬 이즈 백(Japan is back)"을 외친 것도 같은 맥락으로 해석됐습니다.이번 미국 방문에서 다카이치 총리는 미국의 독립·건국 250주년을 기념해 미국에 벚나무 250그루를 선물했습니다.일본은 1910년대에도 워싱턴DC에 일본 벚나무 3천여 그루를 미일 우호의 상징으로 선물한 적이 있습니다.양국은 공동 문서에서 2차 투자 프로젝트에 관해 "양국의 경제 안보를 확보하고 경제성장을 가속하는데 큰 가능성을 가지고 있으며, 이로써 발전을 계속하는 미일 동맹의 새로운 황금시대로의 길을 개척할 것"이라고 기대했습니다.이날 회담에는 미국 트럼프 행정부 2인자인 JD 밴스 부통령과 마코 루비오 국무장관, 피트 헤그세스 국방장관 등 외교·안보 라인 핵심 인사들이 배석했습니다.일본에서는 모테기 도시미쓰 외무상과 아카자와 료세이 경제산업상 등이 함께한 것으로 파악됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)