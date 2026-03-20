[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 다카이치 일본 총리가 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 108조 원에 달하는 대미 투자를 약속하며 끈끈한 동맹 관계를 과시했습니다. 다만 호르무즈 해협 봉쇄 해결을 위해서 일본의 역할을 확대해 달라는 트럼프 대통령의 요구에 대해서는 구체적인 언급을 피하며 신중한 입장을 보였다고 합니다.



2. 당 윤리위원회로부터 제명 처분을 받은 김종혁 전 최고위원이 국민의힘을 상대로 낸 제명 효력 정지 가처분 신청을 법원이 받아들였습니다. 앞서 국민의힘 윤리위원회는 김종혁 전 최고위원이 당 지도부와 당원을 모욕했다는 이유 등으로 탈당 권유 처분을 내린 바 있습니다. 앞서 배현진 의원이 받은 윤리위 징계 처분도 법원이 효력을 정지한 적이 있죠.



3. 과거 여성 보좌진을 성추행한 혐의로 경찰의 조사를 받고 있는 장경태 더불어민주당 의원, 오늘(20일) 탈당을 선언했습니다. 그럼에도 민주당은 장 의원에 대해서 당 윤리심판원에 제명에 준하는 중징계 조치를 요구했다고 밝혔습니다.



4. K-POP의 역사를 새로 써온 방탄소년단, BTS의 대규모 컴백 공연이 내일 저녁 8시 서울 광화문 광장에서 열립니다. 세종대로 광화문부터 시청까지 구간은 오늘 밤 9시부터 공연 다음 날인 모레 새벽 6시까지 33시간 동안 차량 통행이 제한됩니다. 이에 앞서 조금 전 멤버 전원이 참여한 새 앨범 아리랑도 공개됐습니다.