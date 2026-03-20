민주, 대전·충남 후보 경선 '3파전'…"대구경북 3월 중 결론"

▲ 더불어민주당 김이수 공천관리위원장

더불어민주당이 6·3 지방선거에서 대전시장 및 충남도지사 후보를 각각 경선을 통해 결정키로 했습니다.김이수 공천관리위원장은 오늘(20일) 여의도 중앙당사에서 브리핑을 열고 두 지역에 대해 "공모 후보 전원을 경선 후보자로 선정했다"며 이같이 밝혔습니다.이에 따라 대전시장 후보를 놓고는 장철민·장종태 의원과 허태정 전 대전시장 3명이, 충남지사 후보로는 박수현 의원, 나소열 전 서천군수, 박정현 부여군수, 양승조 전 충남지사 등 4명이 각각 경선을 하게 됩니다.조승래 사무총장은 대전·충남 행정통합에 대해 "통합에 대한 노력을 계속하겠다"면서도 "현실적으로 통합시장을 6·3 지선에서 선출하기는 어려워진 여건"이라고 말했습니다.한편 조 사무총장은 부산 공천과 관련해서는 "24일 공관위 회의가 예정돼있어 가능하면 정리할까 한다"면서도 "아직 시기를 설정하긴 어렵다"고 답했습니다.민주당 '험지'인 대구·경북(TK) 지역 심사에 대해서는 "가장 나중에 심사할 수밖에 없는 상황인 건 분명하다"며 "늦어도 3월 중엔 가시적인 결론이 도출돼야 할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)