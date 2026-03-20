"고향사랑기부제 활성화 기여"…행안부, 한국세무사회에 감사패 수여

행정안전부가 고향사랑기부제의 전국적 확산과 자발적 기부문화 형성에 기여한 공로로 한국세무사회에 감사패를 수여했습니다.



한국세무사회는 지난 18일 정부세종청사에서 열린 '2026년 고향사랑기부제 지방정부 담당자 워크숍'에서 전국 1만 7천여 세무사들의 홍보대사 활동을 통해 제도 확산에 기여한 공로로 행안부의 감사패를 받았다고 밝혔습니다.



이날 행사는 고향사랑기부제 시행 4년 차를 맞아 주요 정책 추진 상황을 점검하고, 지자체 우수사례 공유와 건의사항 청취 등을 통해 제도 활성화 방안을 모색하기 위해 마련됐습니다.



행사에는 김민재 행안부 차관을 비롯해 구재이 한국세무사회 회장과 전국 지방자치단체 고향사랑기부 담당자 등 250여 명이 참석했습니다.



행정안전부 김민재 차관은 "한국세무사회가 전국 세무사 네트워크를 통해 고향사랑기부제와 세액공제 혜택을 적극 홍보해 자발적인 기부문화 확산에 크게 기여했다"고 밝혔습니다.



구재이 회장은 "전국 세무사들이 고향사랑기부제의 의미와 혜택을 알리는 데 적극 나서준 덕분에 뜻깊은 상을 받게 됐다"며 "앞으로도 지역 상생과 국가 균형발전에 기여하는 사회적 책무를 계속 실천해 나가겠다"고 화답했습니다.



한국세무사회는 지난해 행정안전부, SBS와 함께 고향사랑기부제 활성화를 위한 업무협약을 체결한 이후 전국 1만 7천여 세무사들이 '고향사랑기부제 홍보대사'로 참여해 체계적인 홍보활동을 벌여왔습니다.



특히 전국 세무 현장에서 납세자와 직접 소통하며 제도를 설명하고 자발적 참여를 이끌어낸 점이 고향사랑기부 제도 확산의 결정적 역할을 했다는 평가를 받습니다.



한국세무사회는 올해 마을세무사 10년을 맞아 전국 243개 지방정부와 139개 지방·지역세무사회 간 1:1 협력체계를 구축·확대해 고향사랑기부제 홍보를 전국 단위로 본격 확산할 계획입니다.