뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

명태균, 오세훈 재판 증인 출석…첫 법정 대면

장훈경 기자
작성 2026.03.20 12:17 조회수
PIP 닫기
<앵커>

오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 혐의 재판에 명태균 씨가 출석해 처음으로 두 사람이 법정에서 만났습니다. 두 사람은 여론조사 비용 대납 의혹에 관해 상반된 주장을 하고 있습니다.

장훈경 기자의 보도입니다.

<기자>

오세훈 서울시장의 여론조사 비용 대납 의혹 재판이 오늘(20일) 오전 10시부터 진행되고 있습니다.

오 시장은 지난 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치 브로커 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 여론조사 결과를 받고, 후원자인 사업가 김한정 씨에게 비용 3천300만 원을 대납하게 한 정치자금법 위반 혐의로 기소됐습니다.

오 시장은 재판 출석에 앞서 취재진에게 법정에서 진실이 가려질 거라고 말했습니다.

[오세훈/서울시장 : 여론조사가 조작되고 있는 사실을 알면서도 지속적으로 10차례에 걸쳐서 대가를 지급하면서 그걸 받아 보았다는 뜻이 됩니다. 이건 저희들이 바보가 아니면 할 수 없는 짓이겠죠.]

그제 재판에 증인으로 출석할 예정이었다가 기차를 놓쳐 나오지 않은 명태균 씨는 오늘 재판에 나왔습니다.

명 씨는 오 시장이 여론조사를 의뢰했고 비용 대납 사실도 알고 있었다는 주장을 이어오고 있습니다.

[명태균 : 제가 어떻게 이 검찰 특검에서 살아났겠습니까? 거짓이 없기 때문에 그런 거 아닙니까? 오늘 하는 거 잘 보세요, 결과가. 누구 말이 맞는지.]

오늘 증인신문에서는 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 명 씨가 오 시장 측 지시로 여론조사를 실시했는지, 조사 내용을 수정하거나 조작했는지 등이 쟁점이 될 전망입니다.

재판부는 다음 달 3일 열리는 재판에도 명 씨에 대한 증인신문을 이어갈 방침입니다.

(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김호진)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
장훈경 기자 사진
장훈경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지