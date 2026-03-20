명태균, 오세훈 재판 증인 출석…첫 법정 대면

<앵커>



오세훈 서울시장의 정치자금법 위반 혐의 재판에 명태균 씨가 출석해 처음으로 두 사람이 법정에서 만났습니다. 두 사람은 여론조사 비용 대납 의혹에 관해 상반된 주장을 하고 있습니다.



장훈경 기자의 보도입니다.



<기자>



오세훈 서울시장의 여론조사 비용 대납 의혹 재판이 오늘(20일) 오전 10시부터 진행되고 있습니다.



오 시장은 지난 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치 브로커 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 여론조사 결과를 받고, 후원자인 사업가 김한정 씨에게 비용 3천300만 원을 대납하게 한 정치자금법 위반 혐의로 기소됐습니다.



오 시장은 재판 출석에 앞서 취재진에게 법정에서 진실이 가려질 거라고 말했습니다.



[오세훈/서울시장 : 여론조사가 조작되고 있는 사실을 알면서도 지속적으로 10차례에 걸쳐서 대가를 지급하면서 그걸 받아 보았다는 뜻이 됩니다. 이건 저희들이 바보가 아니면 할 수 없는 짓이겠죠.]



그제 재판에 증인으로 출석할 예정이었다가 기차를 놓쳐 나오지 않은 명태균 씨는 오늘 재판에 나왔습니다.



명 씨는 오 시장이 여론조사를 의뢰했고 비용 대납 사실도 알고 있었다는 주장을 이어오고 있습니다.



[명태균 : 제가 어떻게 이 검찰 특검에서 살아났겠습니까? 거짓이 없기 때문에 그런 거 아닙니까? 오늘 하는 거 잘 보세요, 결과가. 누구 말이 맞는지.]



오늘 증인신문에서는 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 명 씨가 오 시장 측 지시로 여론조사를 실시했는지, 조사 내용을 수정하거나 조작했는지 등이 쟁점이 될 전망입니다.



재판부는 다음 달 3일 열리는 재판에도 명 씨에 대한 증인신문을 이어갈 방침입니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김호진)