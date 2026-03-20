'성추행 의혹' 장경태 탈당…민주당 "중징계 요구"

<앵커>



성추행 혐의로 경찰 수사를 받아 온 민주당 장경태 의원이 오늘(20일) 탈당했습니다. 민주당은 장 의원에 대해서 당 윤리심판원에 제명에 준하는 중징계를 요구했습니다.



보도에 박재연 기자입니다.



<기자>



장경태 민주당 의원은 오늘 오전 자신의 SNS에 "당에 누가 되지 않고자 탈당하겠다"는 글을 남겼습니다.



경찰 수사심의위원회가 어제 장 의원을 준강제추행 혐의로 검찰 송치 의견을 낸 데 대해, "증거가 불확실함에도 송치 의견이 나왔다"고 비판하면서 "절차에 충실히 임하여 반드시 무고를 밝혀내겠다"고 밝혔습니다.



장 의원의 탈당계를 즉시 처리한 민주당은 당 윤리심판원에 중징계를 요구했다고 밝혔습니다.



[강준현/민주당 수석대변인 : 징계 중 탈당으로 비상징계는 어려워졌습니다. 다만 윤리심판원에 제명에 준하는 중징계 조치를 요구했습니다.]



민주당은 장 의원이 위원장을 맡고 있던 서울시당위원회를 사고시당으로 지정해 대행 체제로 운영한다는 방침입니다.



민주당 윤리심판원은 조만간 회의를 열어 장 의원에 대한 사후 제명 여부를 결정할 것으로 보입니다.



장 의원은 지난 2023년 10월 서울 여의도의 한 식당에서 여성 보좌진을 성추행한 혐의로 경찰 수사를 받아왔습니다.



논란이 불거진 뒤 피해자 신원을 노출하는 등 2차 가해를 한 혐의도 받고 있습니다.



장 의원은 앞서 경찰 수사 과정에서 외부 전문가 등이 참여하는 수사심의원회 개최를 요청했고, 어제 직접 출석했습니다.



[장경태/국회의원 : 저는 많은 자료를 제출했고, 많은 증거를 확보하고 있습니다.]



국민의힘은 민주당에 대국민 사과와 함께 장 의원의 국회의원직 제명을 촉구했습니다.



(영상취재 : 윤 형, 영상편집 : 전민규)