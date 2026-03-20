[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. 다카이치 일본 총리가 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 108조 원에 달하는 대미 투자를 약속하며 끈끈한 동맹 관계를 과시했습니다. 호르무즈 해협 봉쇄 해결을 위해 일본의 역할을 확대해 달라는 트럼프 대통령의 요구에 대해서는 구체적인 언급을 피하며 신중한 입장을 보였습니다.



2. 중동 에너지 위기가 고조되는 가운데 카타르가 한국 등과 맺은 LNG 장기 공급계약을 최장 5년간 이행하지 못할 수도 있다고 밝혔습니다. 이런 가운데 네타냐후 이스라엘 총리는 이란이 핵·미사일 제조 능력을 상실했다며 조기 종전 가능성을 주장했습니다.



3. 과거 여성 보좌진을 성추행한 혐의로 경찰 조사를 받고 있는 장경태 더불어민주당 의원이 탈당을 선언했습니다. 민주당은 장 의원에 대해 당 윤리심판원에 제명에 준하는 중징계 조치를 요구했습니다.



4. 케이팝 역사를 새로 써 온 방탄소년단 BTS의 대규모 컴백 공연이 내일 저녁 서울 광화문 광장에서 열립니다. 이에 앞서 오늘(20일) 오후 3년 9개월 만에 BTS 멤버 전원이 참여한 새 앨범이 공개됩니다.