검찰, '3천만 원 수수 혐의' 김영환 충북지사 구속영장 반려

▲ 김영환 충북지사

검찰이 3천만 원의 금전을 수수한 혐의를 받는 김영환 충북지사의 사전 구속영장을 반려했습니다.청주지검검은 수뢰후부정처사·청탁금지법 위반 혐의로 신청된 김 지사의 구속영장을 반려했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.김 지사는 2024년 8월 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어 비용 2천만 원을 윤두영 충북배구협회장으로부터 대납받고 그 대가로 그해 말 윤 협회장의 A 식품업체가 참여한 충북도의 스마트팜 사업 단지에 수천만 원 상당의 첨단 시설을 무상으로 설치해주는 등 특혜를 제공한 혐의를 받습니다.지난해 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 윤 배구협회장과 윤현우 충북체육회장 등 체육계 인사 3명으로부터 2차례에 걸쳐 총 1천100만원의 현금을 출장 여비 명목으로 건네받은 혐의도 있습니다.경찰은 김 지사가 허위 증거를 제출하고 핵심 증인인 산막 시공업자 A 씨와 입을 맞춰 허위 진술을 했다고 보고 증거인멸 우려가 높다고 판단, 전날 B 씨와 함께 김 지사의 사전 구속영장을 신청했습니다.김 지사는 수사 초기부터 혐의를 전면 부인해왔습니다.(사진=충북도 제공, 연합뉴스)