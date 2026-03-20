뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

검찰, '3천만 원 수수 혐의' 김영환 충북지사 구속영장 반려

유영규 기자
작성 2026.03.20 11:37 조회수
검찰, '3천만 원 수수 혐의' 김영환 충북지사 구속영장 반려
▲ 김영환 충북지사

검찰이 3천만 원의 금전을 수수한 혐의를 받는 김영환 충북지사의 사전 구속영장을 반려했습니다.

청주지검검은 수뢰후부정처사·청탁금지법 위반 혐의로 신청된 김 지사의 구속영장을 반려했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

김 지사는 2024년 8월 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어 비용 2천만 원을 윤두영 충북배구협회장으로부터 대납받고 그 대가로 그해 말 윤 협회장의 A 식품업체가 참여한 충북도의 스마트팜 사업 단지에 수천만 원 상당의 첨단 시설을 무상으로 설치해주는 등 특혜를 제공한 혐의를 받습니다.

지난해 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 윤 배구협회장과 윤현우 충북체육회장 등 체육계 인사 3명으로부터 2차례에 걸쳐 총 1천100만원의 현금을 출장 여비 명목으로 건네받은 혐의도 있습니다.

경찰은 김 지사가 허위 증거를 제출하고 핵심 증인인 산막 시공업자 A 씨와 입을 맞춰 허위 진술을 했다고 보고 증거인멸 우려가 높다고 판단, 전날 B 씨와 함께 김 지사의 사전 구속영장을 신청했습니다.

김 지사는 수사 초기부터 혐의를 전면 부인해왔습니다.

(사진=충북도 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지