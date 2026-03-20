'남양주 스토킹 살해범' 김훈 "관계 회복 위해 접근" 진술

▲ 남양주 스토킹 살해범 김훈

경기 남양주시에서 20대 여성을 스토킹하다 살해한 혐의를 받는 김훈이 경찰 조사에서 피해자와 관계를 회복하기 위해 접근했다고 진술했습니다.오늘(20일) 남양주북부경찰서에 따르면 김훈은 스토킹 혐의에 대해서는 일부 진술한 것으로 전해졌습니다.김훈은 경찰에 "A 씨와 이야기를 하고 싶었고 관계를 회복하기 위해 찾아갔다"고 진술했습니다.다만 살인 혐의와 관련한 범행 동기 등 핵심 부분에 대해서는 기억이 나지 않는다며 진술을 회피하고 있습니다.경찰은 오늘 오전 10시 15분 김훈을 서울 중랑구의 한 병원에서 의정부교도소로 이송했습니다.경찰은 피의자를 담당한 주치의가 의료시설이 있는 교도소로 옮겨 치료를 이어갈 수 있을 정도로 건강 상태가 호전됐다고 판단했다고 설명했습니다.경찰 관계자는 "피의자가 범행 동기를 부인하고 있지만 과거 다른 사건 조사 과정에서 확보된 기록 등을 토대로 동기를 확인하고 있다"며 "참고인 조사 등을 통해 구속 기간 내 수사를 이어갈 예정"이라고 말했습니다.김훈은 지난 14일 오전 8시 58분 남양주시 오남읍 한 길거리에서 과거 교제하던 20대 여성 A 씨를 살해한 혐의를 받습니다.그는 A 씨가 탄 차량의 창문을 깨고 범행한 뒤 전자발찌를 끊고 자신의 차량을 이용해 달아났다가 약 1시간 만에 양평군에서 검거됐습니다.김훈은 검거 당시 불상의 약물을 복용해 체포 직후부터 병원에서 치료받아왔으며, 지난 17일 구속됐습니다.그는 가정폭력처벌법상 임시조치 2·3호와 스토킹처벌법상 잠정조치 1·2·3호 적용 대상자로, A 씨에게 연락하거나 주거·직장 100m 이내에 접근할 수 없는 상태였습니다.사건 발생 전 A 씨 차량에서는 김훈이 부착한 것으로 추정되는 위치 추적 장치가 두 차례 발견됐으며, A 씨는 공포를 호소하며 여러 차례 이사하는 등 스토킹 피해를 겪은 것으로 전해졌습니다.(사진=경기북부경찰청 제공, 연합뉴스)