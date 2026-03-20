[자막뉴스] "'고장' 써붙이고 계단 기다렸다" 치밀했던 '4명 연쇄살인' 계획

항공사 기장을 흉기로 숨지게 한 50대 전직 부기장이 택배기사로 위장해 피해자 집을 추적하는 등 치밀하게 범행을 준비한 정황이 잇따라 확인되고 있습니다.



지난 17일 부산 부산진구에서 항공사 기장을 살해한 50대 김 모 씨는 3년 전부터 피해자를 포함한 4명을 범행 대상으로 삼았습니다.



김 씨는 이들의 동선을 분석하기 위해 퇴근길에 차를 이용하거나 도보로 뒤쫓으며 집 위치를 파악했습니다.



최근 수개월 동안에는 정확한 거주지를 알아내기 위해 택배기사로 사칭해 해당 아파트를 여러 차례 방문했고, 택배 상자를 들고 초인종을 누르며 범행 대상자의 거주 여부를 확인하기도 했습니다 김 씨는 실제 범행 역시 계획적으로 실행했습니다.



김 씨는 지난 16일 오전 4시 30분 범행 당시 피해자가 사는 아파트 층의 엘리베이터 문에 '고장' 팻말을 미리 붙였습니다.



범행장소로 정한 비상계단을 이용하도록 유도하기 위해서였습니다.



당시 출근길에 나섰던 피해자는 실제 계단으로 향했다가 김 씨와 마주쳤습니다.



이어 김 씨가 피해자의 목을 조르며 살해하려 했으나 피해자가 강하게 저항해 미수에 그쳤습니다.



앞서 김 씨는 지난 17일 오전 5시 30분 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받습니다.



김 씨는 살해 하루 전인 16일에도 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장동료였던 기장의 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주하기도 했습니다.



김 씨는 부산에서 살해 직후 또 다른 전 동료의 주거지가 있는 경남 창원에 찾아갔지만 미수에 그쳤고, 울산으로 도주했다가 범행 14시간여 만에 경찰에 붙잡혔습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)