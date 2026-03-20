'1골 1도움' 대전 디오고, K리그1 4라운드 MVP

▲ 대전 디오고

프로축구 대전하나시티즌의 K리그1 시즌 첫 승을 이끈 공격수 디오고가 4라운드 최우수선수(MVP) 영예를 안았습니다.한국프로축구연맹은 지난 18일 인천 유나이티드와의 경기에서 1골 1도움을 올리며 대전의 3대 1 승리에 앞장선 디오고를 4라운드 MVP로 선정했다고 밝혔습니다.디오고는 1대 1로 맞서던 후반 40분 결승 득점포를 가동했고, 추가 시간에는 엄원상의 추가 골을 도우며 맹활약했습니다.대전은 3라운드까지 모두 무승부를 기록하다가 인천전에서 시즌 마수걸이 승리를 거뒀습니다.디오고는 야고(울산), 조영욱(서울)과 더불어 4라운드 베스트11 공격수 부문에 이름을 올렸습니다.미드필더로는 서진수, 마사, 엄원상(이상 대전), 이승우(전북)가 뽑혔고, 수비수 자리는 조현택, 정승현(이상 울산), 야잔(서울)에게 돌아갔습니다.골키퍼는 조현우(울산)가 차지했습니다.라운드 베스트 매치는 대전과 인천의 경기였고, 승리한 대전이 라운드 베스트 팀으로 뽑혔습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)