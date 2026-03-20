문체부, BTS 공연에 '공연장 재난 위기경보' 발령…사상 첫 사례

▲ 그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 앞둔 지난 19일 서울 광화문광장에서 공연 준비 작업이 이뤄지고 있다.

문화체육관광부가 21일 서울 광화문 일대서 열리는 방탄소년단(BTS) 복귀 공연과 관련해 서울 중구·종로구에 공연장 재난 위기경보 '주의' 단계를 발령한다고 오늘(20일) 밝혔습니다.발령 기간은 공연 날인 21일 오전 7시부터 22일 오전 7시까지입니다.문체부가 공연장 재난을 대상으로 위기 경보를 발령한 것은 이번이 첫 사례입니다.문체부는 이번 방탄소년단 공연에 17만∼26만 명이 모일 것으로 추산했습니다.문체부는 재난 위기경보에 맞춰 광화문 인근에 있는 대한민국역사박물관에 상황관리본부를 설치해 상시 안전 관리 체계를 구축합니다.최휘영 문체부 장관은 오늘 오전 상황관리본부가 설치될 대한민국역사박물관과 무대가 설치된 광화문 현장을 찾아 준비 상황과 안전관리 체계를 점검했습니다.경복궁 월대를 찾은 최 장관은 국가유산청의 주요 지원 사항을 확인하고, 궁궐 근처 안전 관리 대책을 점검했습니다.이어 광화문 무대 현장으로 이동해 주최 측으로부터 공연 진행 개요와 인파 관리, 암표 방지 대책 등을 보고 받고, 음향·조명 등 무대 장치 설치 상황을 살폈습니다.최 장관은 또, 대한민국역사박물관 옥상에 마련된 주최 측 공연 영상 촬영 공간을 둘러본 뒤 상황관리본부를 방문해 위기 상황 발생 시 신속하게 대응하기 위한 보고 및 지휘 체계 등을 점검했습니다.최 장관은 "정부는 주최 측, 관계 기관과 긴밀히 협력해 관람객들이 안전하고 즐겁게 공연을 즐길 수 있도록 현장 안전 관리에 최선을 다하겠다"며 "아울러 암표를 구매하더라도 현장 본인 확인 등에 따라 입장이 제한되거나 공연 관람이 불가능할 수 있어 각별한 주의가 필요하다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)