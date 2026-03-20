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로저스 쿠팡 대표·염태영 의원, 성남서 '새벽배송' 현장 체험

유영규 기자
작성 2026.03.20 11:11 조회수
로저스 쿠팡 대표·염태영 의원, 성남서 '새벽배송' 현장 체험
▲ 민주당 염태영 의원과 해롤드 로저스 쿠팡 대표

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표와 더불어민주당 염태영 의원이 새벽배송 현장 동행 체험을 마무리했다고 쿠팡이 오늘(20일) 밝혔습니다.

로저스 대표와 염 의원의 새벽배송은 19일 오후 8시 30분부터 20일 오전 6시 30분까지 경기도 성남시 중원구 일대에서 이뤄졌습니다.

이는 지난해 12월 31일 열린 국회 청문회에서 염 의원이 로저스 대표에게 배송 근로자의 노동 강도와 업무 환경 등을 파악하기 위해 심야 배송 동행을 제안한 데 따른 것입니다.

로저스 대표와 염 의원은 성남 야탑 쿠팡로지스틱스(CLS) 배송캠프를 방문해 안전교육과 상차 작업을 마쳤습니다.

이후 직고용 배송기사인 '쿠팡친구'와 함께 택배 차량으로 이동하며 성남 중원구 내 아파트, 빌라, 단독주택 지역의 배송 업무를 수행했습니다.

로저스 대표는 체험을 마친 후 "고객을 위해 수고하는 배송 인력을 포함한 모든 근로자를 자랑스럽게 생각한다"며 "앞으로도 안전하고 선진적인 업무 여건을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 말했습니다.

(사진=쿠팡 제공, 연합뉴스)
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