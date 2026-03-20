'58세에 첫 결혼' 김병세, 15살 연하 아내 최초 공개…'미우새' 김승수X임원희 부러움 폭발

배우 김병세가 15살 연하 아내를 최초 공개한다.



오는 22일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '중년 배우계 황태자'로 불리던 65세 배우 김병세가 방송 최초로 아내를 공개한다.



2018년 이후 방송 활동을 중단했던 배우 김병세는 최근 결혼 사실을 밝혀 화제를 모았다. 앞서 진행된 '미우새' 녹화에서는 김병세가 '15살 연하의 사업가'라는 정보 외에는 알려진 바 없던 아내와 함께 공항에 등장하는 모습이 그려져 스튜디오의 이목을 집중시켰다.



김병세는 2019년 무려 58세의 나이로 결혼에 골인해 노총각들의 희망으로 떠오른 바 있다. 이날 여느 신혼부부처럼 서로 꼭 붙은 채 입국장에 등장한 김병세 부부의 모습에 김승수와 임원희는 부러움을 감추지 못했다.



김병세는 아내를 향해 끝없는 칭찬과 애정행각을 남발하는 팔불출 면모를 보여 눈길을 끌었다. 김병세 부부는 단둘이 공항에서 숙소로 이동하는 차 안에서도 손을 잡거나 뽀뽀를 하는 등 스킨십을 이어가며 달달한 신혼의 정석을 보여줬다. 특히 김병세는 "우리 아내 같은 사람 없다", "전생에 나라를 몇 번 구해야 (당신을 만난) 나 같은 삶을 살겠나" 등 달달함 한도 초과 멘트를 이어가 母벤져스의 부러움을 자아냈다.



한편, 김병세가 2019년 결혼 후 7년이 넘는 시간이 흘렀음에도 결혼 사실을 꽁꽁 숨겨온 이유도 공개됐다. "왜 몰래 도둑처럼 결혼을 하신 거냐"라는 김승수의 질문에 김병세는 그동안 결혼 사실을 숨길 수밖에 없었던 특별한 사연을 털어놨다. 과연, 김병세 부부가 비밀리에 결혼할 수밖에 없었던 이유는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.



베일에 싸여 있던 김병세의 결혼 생활은 오는 22일 밤 9시 방송되는 '미우새'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)