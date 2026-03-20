박진영, 땀 뻘뻘 ITZY 커버댄스…예지 "JYP에 뼈를 묻겠습니다"

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가수 겸 프로듀서 박진영이 그룹 ITZY(있지)의 역주행 곡 'THAT'S A NO NO'(댓츠 어 노노) 커버 댄스를 공개하며 화제를 모았다.박진영은 최근 자신의 SNS에 '댓츠 어 노노' 안무를 소화한 영상을 게재했다. 영상 속 그는 티셔츠가 흠뻑 젖을 정도로 격렬한 퍼포먼스를 선보이며 여전한 춤선을 과시했다. 해당 게시물에는 "땀은 거짓말을 하지 않는다"는 메시지를 덧붙였다.이 영상은 ITZY의 '댓츠 어 노노' 안무 연습 영상이 유튜브 인기 뮤직비디오 차트 1위에 오른 것을 기념해 공개된 것으로 보인다.특히 해당 게시물에는 소속 아티스트들의 직접적인 반응이 이어져 눈길을 끌었다. ITZY 멤버 예지는 "JYP에 뼈를 묻겠습니다. 감사합니다 피디님"이라는 댓글을 남겼고, 채령과 유나, 리아 역시 "완전 감동", "땀은 거짓말을 하지 않는 듯", "감사합니다" 등의 반응으로 화답했다. 팀 공식 계정 역시 하트 이모티콘을 남기며 응원을 보탰다.ITZY의 '댓츠 어 노노'는 2020년 발매된 미니 2집 'IT'z ME' 수록곡으로, 최근 월드투어 'TUNNEL VISION'을 계기로 재조명되며 역주행 인기를 얻고 있다. 해당 곡 안무 연습 영상은 유튜브 국내 인기 뮤직비디오 일간 차트 1위에 오르며 뜨거운 반응을 입증했다.음원 성적 역시 상승세다. 멜론 일간 차트 기준 900위대에서 출발해 100위권에 근접하는 등 가파른 상승 곡선을 그리고 있다. 이에 힘입어 ITZY는 음악방송 무대에도 다시 오르며 이례적인 역주행 행보를 이어가고 있다.한편 ITZY는 올해 데뷔 7주년을 맞았으며 지난해 멤버 전원이 소속사와 재계약했다.멤버 유나는 오는 23일 첫 솔로 앨범 'Ice Cream'을 발매하고 솔로 활동에 나선다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)