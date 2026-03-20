경찰 '스토킹 전수점검'…폭력 신고 3회 넘기면 유치·구속

▲ 유재성 경찰청장 직무대행

유재성 경찰청장 직무대행은 오늘(20일) 관계성 범죄 등 치안 수요가 높은 경기 부천원미경찰서를 찾아 총력 대응을 당부했습니다.유 직무대행은 오늘 오전 경기남부경찰청 생활안전부장, 부천원미경찰서장으로부터 전수점검 진행 상황을 보고받은 뒤 "관계성 범죄로 추가 희생이 있어서는 안 된다"며 고위험 사안에 대해선 최대한 신속하고 강력한 조치를 하라고 지시했습니다.경찰이 분류한 고위험 대상자는 결별 또는 결별 요구, 전자장치(전자발찌) 부착자, 폭력 성향 관련 신고 3회 이상 등에 해당하는 경우입니다.유 직무대행은 고위험 대상자에 대해선 신속하고 면밀한 기초 수사를 실시해 가능한 7일 이내 전자장비 부착과 유치, 구속영장을 신청하도록 주문했습니다.피해자 또한 민간 경호와 지능형 CCTV 등 강력한 안전 조치가 병행돼야 한다고 강조했습니다.경찰은 지난 14일 경기 남양주에서 스토킹 살인사건이 발생하자 다음 달 2일까지 관계성 범죄 사건에 대해 전수조사에 착수했습니다.이번 전수조사는 경찰이 수사 중인 1만 5천여 건을 대상으로 우선 진행됩니다.여기에 임시조치, 잠정조치 등 보호조치 대상자와 최근 3개월간 2회 이상 신고 사건 등을 대상으로 전수조사가 진행됩니다.(사진=연합뉴스)