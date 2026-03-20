'20대 틱토커 살해' 50대, 징역 40년형…유족 "사실상 무기징역"

▲ 수원지법

20대 여성 틱토커를 살해하고 시신을 유기한 혐의로 기소된 50대 남성에게 1심 법원이 중형을 선고했습니다.수원지법 형사11부(송병훈 부장판사)는 오늘(20일) 살인 및 시체유기, 특수공무집행방해 등 혐의로 구속 기소된 A 씨에게 징역 40년을 선고했습니다.재판부는 "사람의 생명은 무엇과도 바꿀 수 없는 절대적인 가치이며, 살인은 우발적 범행이든 아니든 어떠한 경우에도 결코 용납될 수 없다"고 판시했습니다.이어 "피고인은 피해자의 시신을 전북 무주까지 옮겨 유기했고, 시체가 발견되기 전까지 범행을 부인하며 결심에 이르기까지 살해 고의를 다투었다"며 "25살 어린 나이에 꿈을 펼쳐보지도 못하고 생을 마감한 피해자의 유족들은 치유하기 어려운 상처와 고통, 자책감으로 괴로워하고 있다"고 양형 이유를 밝혔습니다.A 씨는 지난해 9월 11일 인천 영종도에서 20대 틱토커 B 씨를 목 졸라 살해한 뒤 시신을 전북 무주군의 한 야산에 유기한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.그는 지난해 5월 B 씨에게 접근해 "틱톡 시장에 대해 잘 알고 있다"며 동업과 투자를 제안했으나, 채널 운영과 관련한 이견으로 갈등을 빚던 중 홧김에 범행한 것으로 조사됐습니다.1심 선고가 내려지자 법정은 유족의 슬픔으로 가득 찼습니다.B 씨의 영정 사진을 안고 재판을 지켜보던 어머니는 선고 직후 끝내 흐느꼈습니다.재판이 끝나고 퇴정하는 A 씨를 향해 다가가 영정 사진을 내보이며 "미안하지 않아"라고 울부짖기도 했습니다.앞서 검찰은 지난 결심 공판에서 "죄질이 매우 불량하고 중대범죄에 대한 사법 절차를 어렵게 했다"며 A 씨에게 사형을 구형한 바 있습니다.선고 공판이 끝난 뒤 B 씨 어머니는 취재진에 "50대인 A 씨에게 징역 40년은 사실상 무기징역과도 같다고 생각한다"며 "재판부에 감사하게 생각한다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)