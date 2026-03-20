정청래 "사법당국, 이 대통령 관련 가짜뉴스에 엄중 조치해야"

▲ 더불어민주당 정청래 대표가 20일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 정청래 대표는 오늘(20일) "이재명 대통령이 중국으로 피신하려고 한다는 피신설이라든가 어마어마한 비자금을 조성했다든가 하는 황당한 가짜뉴스에 대해 당에서 가장 엄중한 법적 조치를 취하라고 특별 지시를 했다"고 말했습니다.정 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위에서 "대통령의 신뢰 자산이 중요한데, 이 대통령의 신뢰 자산을 까먹으려고 하는 세력이 있다"며 이같이 밝혔습니다.그는 "가짜 조작 정보를 근절하기 위한 정보통신망법도 이미 통과된 만큼 사법 당국에서 가장 엄중한 조치를 취해주실 것을 요청한다"고 했습니다.앞서 정 대표는 오늘 페이스북에서도 이 대통령이 전한길 씨의 유튜브 채널 '전한길 뉴스'에서 한 남성이 근거 없이 주장하는 비자금 의혹을 방영한 것에 대해 "한심하고 악질적"이라고 말한 것을 언급한 뒤 "이런 악의적 허위 조작 유포에 의한 공격에 대해서는 당에서 엄중한 법적 조치를 하겠다"고 말하기도 했습니다.정 대표는 또, 민주당이 추진하는 이른바 조작 기소 국정조사를 위한 국회 특위와 관련, "열차는 정해진 시간에 출발해야 한다. 국민의힘이 특위를 무산시키려 한다면 민주당은 단독으로라도 개문발차시킬 것"이라며 "윤석열 정권 치하 정치 검찰이 자행한 조작 기소의 진실을 밝혀내고 과오를 바로잡아 나갈 것"이라고 말했습니다.이 밖에 그는 정부의 추경 편성 방침과 관련, "골든타임을 놓치지 않겠다"며 "정부 추경안 제출 즉시, 국회에서 역사상 가장 빠른 속도로 처리하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)