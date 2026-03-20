"투컷, 경복고 나온 것 맞습니다"…'투진요' 타블로, '학력 증명' 위해 모교 방문

이른바 '타진요'(타블로에게 진실을 요구합니다) 사태로 과거 미국 스탠포드 대학 졸업 및 석사 학력을 직접 증명해야 했던 타블로가 이번에는 에픽하이 멤버 투컷의 학력을 검증하는 상황이 펼쳐졌다.



에픽하이는 지난 19일 공식 유튜브 채널 'EPIKASE'를 통해 '학교 앞 놀러 가자더니 갑분 학력 증명 ft. 이재용 회장님'이라는 제목의 영상을 공개했다. 이날 타블로와 미쓰라는 '투컷에게 진실을 요구합니다'라는 의미의 '투진요'를 결성, 투컷이 졸업했다고 밝힌 경복고등학교를 직접 찾았다.



타블로는 "스탠퍼드 다녀왔는데도 투컷이 계속 저한테 증명하라고 하더라"며 "그래서 저희도 궁금해졌다. 투컷이 진짜 이재용 회장님과 동문이 맞나"라며 강한 의심을 재기했다.



투컷은 "경복고 2000년 졸업, 75회입니다"라고 자신의 학력을 밝히며 경복고 출신 인물로 신동엽, 양동근, 이수만 등을 언급했다. 이어 이재용 삼성전자 회장, 정용진 신세계그룹 회장, 정몽구 현대차그룹 명예회장까지 거론하자 타블로는 "얘 주식 포트폴리오 보면 전부 다 경복고 동문 주식만 산다더라"고 받아쳤다.



세 사람은 학교 인근 식당과 당구장 등을 돌며 투컷의 졸업사진을 보여주고 기억하는지 물었지만, 누구도 그를 알아보지 못했다. 이 과정에서 투컷은 "여기서 당구 내기에서 늘 지고 피눈물 흘렸던 곳"이라며 학창 시절을 떠올리기도 했다.



결국 타블로는 "학교 가서 뭐라도 떼 와. 졸업장, 성적표 이런 거"라며 직접적인 증명을 요구했고, 투컷은 모교에 들어가 졸업증명서를 발급받아 돌아왔다. 봉투를 본 타블로와 미쓰라는 "고소장 아니냐", "경복고 사칭하지 말라고 내용증명 받은 거 아니냐"고 농담을 던지며 웃음을 더했다.



이후 공개된 봉투 속에는 실제 투컷의 졸업증명서가 들어 있었다. 타블로는 "이게 다야? 너무 심플한데?"라며 끝까지 의심하는 모습을 보였고, 투컷은 "타블로가 이런 기분이었구나"라고 말하며 상황을 받아쳤다. 영상 말미에서 미쓰라는 "졸업하니까 재미가 없다"고 말했고, 세 사람은 끝까지 유쾌한 분위기 속에서 '투진요' 검증을 마무리했다.



한편 에픽하이는 유튜브 콘텐츠 'EPIKASE'를 통해 다양한 콘셉트의 영상을 선보이며 팬들과 소통하고 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)