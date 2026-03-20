'강북 모텔 연쇄살인' 김소영, 사망자에 보냈던 기괴한 메시지는?…'그알' 추적

'그것이 알고 싶다'가 강북 모텔에서 연쇄살인을 저지른 김소영의 민낯을 파헤친다.



오는 21일 방송될 SBS '그것이 알고 싶다'(이하 '그알')에서는 '레이디, 킬러-강북 모텔 연쇄살인 사건'이라는 부제로 사건을 추적한다.



지난 1월 29일, 서울 강북구의 한 모텔에서 20대 남성 김수혁(가명) 씨가 숨진 채 발견됐다. 그리고 불과 12일 뒤인 2월 10일, 1km 거리의 또 다른 모텔에서 20대 남성 최영민(가명) 씨가 싸늘한 주검으로 발견됐다.



부검 결과, 두 사망자의 몸에서 향정신성의약품인 벤조디아제핀 계열의 약물이 과량으로 발견됐다. 불과 열흘 남짓 기간 강북 모텔에서, 그것도 비슷하게 사망한 두 남성. CCTV를 통해 전날 남성과 함께 모텔에 들어온 사람이 확인됐는데, 놀랍게도 동일인이었다.



체포 한 달 뒤 신상이 공개된 피의자는 스무 살 여성 김소영이었다. 그녀는 미리 준비한 약물을 넣은 숙취 해소제를 먹여 4개월간 2명을 사망케 하고, 4명을 혼절시킨 걸로 확인됐다. 모텔에서 정신을 잃은 남성들을 그대로 방치한 채, 배달음식을 들고 나오는 태연함도 보였다.



김소영은 원치 않는 신체 접촉을 피하고자 처방받은 정신과 약물로 남성들을 잠재웠을 뿐, 죽을 줄은 몰랐다고 주장하고 있다. 그런데 김소영은 앞선 사건으로 경찰 조사 출석을 통보받은 상황에서, 2차 살인을 감행한 것으로 밝혀졌다.



김소영과 3개월간 교제했던 전 남자친구부터 그녀를 직접 만났던 이들의 수많은 제보가 '그알'에 도착했다. 범행 과정에서 허술한 행동으로 의문을 자아낸 김소영은 심리 검사 결과 사이코패스 판정을 받았다. 아름답게 포장된 SNS의 이미지와는 상반된 그녀의 진짜 얼굴은 무엇일까.



김소영의 범행 동기가 누구보다 궁금한 두 사망피해자 유가족이 최초로 카메라 앞에 섰다. 제작진은 경찰조차 잠금을 풀지 못했던 1차 사망자의 휴대폰을 입수해, 봉인된 기록을 복원해 냈다. 김소영이 1차 사망자에게 보냈던 기괴하고 충격적인 메시지는 무엇이었을까.



김소영의 엽기적인 행각이 드러날 '그알'은 오는 21일 토요일 밤 11시 10분 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)