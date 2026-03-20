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항공사 기장 살해 50대, 택배기사 위장해 범행 대상 집 파악

유영규 기자
작성 2026.03.20 10:03 조회수
항공사 기장 살해 50대, 택배기사 위장해 범행 대상 집 파악
항공사 기장을 흉기로 숨지게 한 50대 전직 부기장이 택배기사로 위장해 범행 대상자 집을 추적하는 등 치밀하게 범행을 준비한 정황이 잇따라 확인되고 있습니다.

오늘(20일) 언론 취재를 종합하면 지난 17일 부산 부산진구에서 항공사 기장을 살해한 뒤 도주했다가 검거된 50대 김 모 씨는 3년 전부터 피해자를 포함한 4명을 범행 대상으로 삼았습니다.

김 씨는 이들의 동선을 분석하기 위해 퇴근길에 차를 이용하거나 도보로 뒤쫓으며 집 위치를 파악했습니다.

최근 수개월 동안에는 정확한 거주지를 알아내기 위해 택배기사로 사칭해 해당 아파트를 여러 차례 방문했습니다.

택배기사로 보이도록 복장을 갖춘 뒤 물품을 들고 아파트에 들어가 초인종을 누르며 범행 대상자의 실제 거주 여부를 확인했습니다.

사전 탐문과 동선 파악을 거친 김 씨는 실제 범행 역시 계획적으로 실행했습니다.

김 씨는 지난 16일 오전 4시 30분 범행 당시 피해자가 사는 아파트 층의 엘리베이터 출입문에 '고장'이라는 팻말을 미리 붙였습니다.

김 씨가 비상계단을 이용하도록 유도하기 위해서였습니다.

당시 출근길에 나섰던 피해자는 실제 계단으로 향했다가 김 씨와 마주쳤습니다.

이어 김 씨가 피해자의 목을 조르며 살해하려 했으나 피해자가 강하게 저항해 미수에 그쳤습니다.

경찰 관계자는 "범행 수법에 대해 전반적으로 수사 중"이라며 "수사 중인 것과 관련해 구체적인 내용을 확인해 줄 수 없다"고 말했습니다.

부산에서 항공사 기장 살해한 전직 부기장, 피해자 미행 사실 확인

한편 김 씨는 지난 17일 오전 5시 30분 부산진구의 한 아파트에서 동료였던 항공사 기장을 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받습니다.

김 씨는 살해 하루 전인 16일에도 경기도 고양시 일산서구 한 주거지에서 직장동료였던 기장을 덮친 뒤 도구를 이용해 목을 졸라 살해하려다 범행에 실패하고 도주하기도 했습니다.

김 씨는 부산에서 살해 직후 추가 범행을 위해 경남 창원에 있는 또 다른 전 동료의 주거지에 찾아갔지만 미수에 그쳤고, 울산으로 도주했다가 범행 14시간여 만인 17일 오후 8시쯤 경찰에 붙잡혔습니다.
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