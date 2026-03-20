[자막뉴스] 토요일 공연만으로 3천억 수익?… 외신도 깜짝 놀란 'BTS노믹스'

그룹 방탄소년단 컴백 공연을 하루 앞둔 오늘 "서울에 방금 막 도착했다"는 방탄소년단 해외팬들의 게시글이 잇따라 올라오고 있습니다.



도심 곳곳 방탄소년단 팬 '아미'들을 환영하는 메시지에 팬들도 설렘을 감추지 못했습니다.



그룹 방탄소년단이 컴백 기념으로 여는 월드 투어가 미국의 팝스타 테일러스위프트가 세운 기록 약 3조 3천억 원에 맞먹는 수익을 낼 수 있을 것으로 보인다는 외신 보도가 나왔습니다.



특히 오는 토요일 광화문 광장에서 열리는 무료 공연만으로 서울에 우리 돈 3천660억 원 규모의 파급 효과를 가져올 것으로 봤습니다.



블룸버그는 82일 동안 5개 대륙에서 진행되는 BTS 월드 투어 일정을 기준으로 할 때 티켓과 기획상품 판매 등으로 약 1조 2천억 원 넘는 수익을 낼 것으로 예측했습니다.



그러면서 만약 BTS가 월드투어 일정을 연장하면 총수익은 테일러 스위프트가 149회 공연을 펼쳤던 때와 필적할 것이라 봤습니다.



앞서 IBK 투자증권도 BTS 컴백에 따른 매출을 최소 2조 9천억 원으로 예상했습니다.



실제로 여행 플랫폼 호텔스닷컴 집계에 따르면 BTS의 서울과 부산 공연 일정이 확정되고 48시간 안에 해외 검색량은 각각 160%, 2400% 급증했습니다.



업계에선 해외 팬들이 BTS 공연 관람을 위해 한국으로 여행오며 관광 수요까지 견인해 광범위한 경제적 효과를 가져올 것으로 기대하고 있습니다.



(취재 : 신정은, 영상편집 : 류지수, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)