환율, 이란 전쟁 종전 기대에 하락…11.9원 내린 1,489.1원

▲ 20일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러가 업무를 보고 있다. 이날 오전 9시 3분 현재 코스피는 전장보다 39.36포인트(0.68%) 오른 5,802.58에 거래되고 있다.

원/달러 환율이 이란 전쟁의 조기 종전 기대 등에 장 초반 하락했습니다.오늘(20일) 서울 외환시장에서 환율은 오전 9시 5분 기준 1,489.1원으로, 전날보다 11.9원 내렸습니다.환율은 1,492.0원으로 출발한 뒤 낙폭을 확대했습니다.간밤 도널드 트럼프 미국 대통령은 미·일 정상회담에서 기자들 질문에 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 추가 공격을 하지 말라고 했다고 밝혔습니다.네타냐후 총리도 기자회견에서 이란 가스전을 더 공급하지 않기로 했다며 "이란 전쟁이 사람들이 생각하는 것보다 빨리 끝날 수 있다"고 언급했습니다.이런 발언 직후 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 99선을 밑돌아 98.967까지 하락했고, 현재는 99.268 수준입니다.국제유가 상승세도 다소 꺾였습니다.5월 인도분 브렌트유 선물 종가는 1.2% 오른 배럴당 108.65달러로 집계됐습니다.장중 120달러에 육박했다가 상승 폭이 축소됐습니다.원/엔 재정환율은 100엔당 943.11원으로, 전날 오후 3시 30분 기준가인 939.86원보다 3.25원 상승했습니다.엔/달러 환율은 0.229엔 오른 157.917엔입니다.(사진=연합뉴스)