[자막뉴스] 금융위기 이후 최저 찍은 원화값…"4월엔 분위기 반전" 예측 나왔다

이란 전쟁으로 인한 시장의 불안이 진정되지 않으면서 달러당 원화값이 2009년 글로벌 금융위기 수준으로 추락했습니다.



전쟁이 출구를 찾지 못하면서 원화 약세의 흐름은 당분간 지속될 걸로 보이는데, 다음달 한국 국채의 세계국채지수 편입이 본격화되면 반전의 기회를 맞을 수도 있다는 전망이 나옵니다 달러 공급이 늘어나 환율 안정성이 커질 수 있다는 겁니다.



서울외환시장에서 어제(19일) 달러당 원화값은 전 거래일보다 21.9원 급락한 1,505원으로 출발해 1,501.0원으로 마감했습니다.



주간 거래 종가를 기준으로 1,500원대를 기록한 건 2009년 3월 10일 나왔던 1,511.5원 이후 17년 만입니다.



이란 전쟁이 터진 이후 원화 값이 장중 1500원대로 하락한 적은 있었지만 정부 구두 개입 등으로 종가는 1400원대로 마무리됐습니다.



하지만 어제는 국제유가 급등과 전쟁 장기화 우려가 맞물리면서 종가 기준으로도 1500원 선이 무너지고 심리적 지지선이 붕괴됐습니다.



특히 세계 최대 규모의 이란 사우스파르스 가스전이 이스라엘의 공격을 받으면서 국제유가가 치솟은 데다 파월 미 연준 의장의 매파 발언도 달러 강세 압력을 키웠습니다.



하지만 정부는 다음 달부터 본격화되는 한국 국채의 세계국채지수, 즉 WGBI 편입이 원화값 안정을 이끌 변수가 될 것으로 기대하고 있습니다.



영국 주가지수 운영사 'FTSE 러셀' 자료에 따르면 다음달 WGBI에 편입되는 한국 국채 비중은 지난 1월 말 기준 전체 지수의 1.89%가 될 것으로 전망됩니다.



지난해 3월 예상된 편입비중 2.05%보다 줄어든 규모인데, 전체 편입 국가 중 한국의 비중은 캐나다의 뒤를 이은 10번째가 될 걸로 보입니다.



WGBI 기관투자자 자금 472억~567억달러가 향후 8개월 정도에 걸쳐 실제 유입될 거라고 업계는 관측하고 있습니다.



이 자금은 장기투자 성격의 '패시브 자금'이 대부분이어서 국채 수요가 안정적으로 확대되면, 원화값에도 강세 요인으로 작용할 것으로 예측되고 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 김나온, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)