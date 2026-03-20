유럽·일본 등 7개국 "호르무즈 봉쇄 규탄…안전에 기여 준비"

▲ 호르무즈 해협으로 향하는 화물선

유럽 주요국과 일본, 캐나다 등 7개국은 19일(현지시간) 공동성명을 내고 이란의 호르무즈 해협 폐쇄를 규탄하며 안전한 항로 확보를 위해 행동에 나설 수 있다고 밝혔습니다.유럽 각국의 파병 거부에 분노한 도널드 트럼프 미국 대통령을 달래기 위한 조치로 해석됩니다.단, 군함 파견을 비롯해 군사 자산 지원과 관련된 내용은 성명에 포함되지 않았습니다.영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 네덜란드, 일본, 캐나다 등 7개국은 이날 공동성명에서 "이란군에 의한 호르무즈 해협의 사실상 폐쇄를 가장 강력한 표현으로 규탄한다"고 주장했습니다.그러면서 에너지 공급망 교란은 국제 평화와 안보를 위협한다며 기뢰 설치, 드론·미사일 공격 등을 즉각 중단하라고 촉구했습니다.7개국은 "안전한 항로 확보를 위한 적절한 노력에 기여할 준비가 돼 있다"며 다른 국가의 참여를 환영한다고 강조했습니다.이어 "해양 안보와 항행의 자유는 모든 국가의 이익"이라며 이란에 국제법 존중을 촉구했습니다.공동성명은 당초 6개국 명의로 나왔고 이후 캐나다가 합류했습니다.이번 성명은 이란의 호르무즈 해협 봉쇄를 무력화하기 위한 국제 '연합' 구성에 동맹들이 미온적인 반응을 보인 데 대한 트럼프 대통령의 불만을 어느 정도 달래기 위한 차원에서 마련된 것으로 보입니다.트럼프 대통령은 호르무즈 해협 군함 파견을 거부한 유럽 동맹과, 확답을 하지 않은 한국·일본 등을 상대로 "누구의 도움도 필요 없다"며 격하게 불만을 토로했습니다.그러나 성명에 군함을 포함해 군사적 자산을 지원하겠다는 내용은 들어가지 않았습니다.호르무즈 해협 봉쇄 해결의 필요성에 공감하는 정치적 차원의 성명인 셈입니다.성명에 동참하는 국가를 확대하기 위해 영국이 며칠간 노력했으며 회의적이었던 독일과 프랑스도 결국 동참한 것으로 전해졌습니다.일본도 막판에 동참했다고 미 온라인매체 악시오스는 전했습니다.트럼프 대통령이 최초 파병을 바란다며 거명했던 5개국 가운데 중국을 제외한 미국의 4개 동맹국 중에 영국과 프랑스, 일본은 공동성명에 이름을 올렸습니다.한국은 들어가지 않았습니다.공동성명이 어느 정도의 지원과 조치로 이어질지는 불확실합니다.트럼프 대통령은 공동성명이 나온 이후 다카이치 사나에 일본 총리를 백악관에서 만나 일본 및 다른 동맹국이 추가로 역할을 할 것을 촉구했습니다.호르무즈 해협은 전 세계 석유 해상 교역량의 20% 이상이 지나는 핵심 수송로로 대형 유조선 통항이 가능한 구간은 모두 이란 영해입니다.미국·이스라엘과 이란 간의 무력 충돌로 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄된 뒤 에너지 시설을 겨냥한 상호 난타전까지 이어지면서 전세계적인 에너지 위기가 고조하고 있습니다.전날 이스라엘이 이란 최대 가스전 등을 폭격하고 이란이 카타르, 아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 쿠웨이트 등 걸프 국가의 에너지 인프라를 보복 공격하자 원유, 가스 가격이 급등했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)