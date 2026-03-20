이란축구협회장, 월드컵 참가 의지 확인…"보이콧 대상은 미국"

▲ 2026 북중미 월드컵 이란 조 추첨식 장면

이란축구협회장이 2026 국제축구연맹, FIFA 북중미 월드컵 참가 의지를 공식적으로 밝혔습니다.AFP통신에 따르면 메흐디 타지 이란축구협회장은 이란 통신사 파르스와 인터뷰 영상을 통해 "우리는 월드컵을 준비할 것"이라며 "미국을 보이콧하는 것이지 월드컵을 보이콧하는 것은 아니다"라고 밝혔습니다.앞서 타지 회장은 지난달 미국과 이스라엘의 공습으로 이란 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망하자 "확실한 것은 이번 공격 이후에 우리가 희망을 가지고 월드컵을 기대할 수 없다는 점"이라며 월드컵 불참을 시사했습니다.여기에 도널드 트럼프 미국 대통령도 지난 12일 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "이란 축구 국가대표팀은 월드컵에서 환영받지만, 나는 그들이 거기에 있는 것이 그들의 생명과 안전을 위해 적절하다고 생각하지 않는다"라고 말해 이란의 불참을 부추기는듯한 행보를 보였습니다.이런 가운데 타지 회장은 지난 17일 멕시코 주재 이란대사관의 엑스(X·구 트위터)를 통해 발표한 성명에서 "트럼프 대통령이 이란 대표팀의 안전을 보장할 수 없다고 명시적으로 밝힌 이상, 우리는 절대 미국으로 가지 않을 것"이라며 "이란의 월드컵 경기를 멕시코에서 개최하는 방안을 FIFA와 논의 중"이라고 알려 월드컵 참가 의사를 드러냈습니다.오는 6월 개막하는 북중미 월드컵 조별리그 G조에 속한 이란은 현지 시간 6월 15일 미국 캘리포니아주 잉글우드에서 뉴질랜드와 첫 경기를 치르고 21일 벨기에와 같은 장소에서 2차전을 펼친 뒤 26일 워싱턴주 시애틀에서 이집트와 최종전에 나섭니다.조별리그 세 경기를 모두 미국에서 벌이는 셈입니다.이란은 FIFA에 미국 대신 멕시코에서 경기를 치르는 방안을 제시했고, 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령도 "FIFA가 동의한다면 이란의 경기가 멕시코에서 치러지는 데는 아무런 문제가 없다"고 거들었습니다.하지만 FIFA는 "모든 참가국이 2025년 12월 6일 발표된 경기 일정에 따라 경기를 치르기를 기대한다"며 사실상 개최지 변경에 대한 거절 의사를 드러냈습니다.FIFA가 이란의 요구를 받아들여도 조별리그 이후 토너먼트에서도 문제가 생길 수 있습니다.이란과 미국이 각각 조 2위로 조별리그를 통과하면 두 팀은 7월 3일 미국 텍사스주 알링턴의 AT&T 스타디움에서 32강전을 치르게 됩니다.사실상 경기 장소 변경이 어려워진 상황에서 이란축구협회는 '보이콧 대상은 미국'이라는 주장을 앞세우며 월드컵 자체는 보이콧하지 않겠다는 뜻을 재확인했습니다.(사진=연합뉴스)