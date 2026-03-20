중계하던 러시아 기자 뒤에서 쾅…"이스라엘의 표적 공습"

▲ 레바논에서 생방송 리포트 도중 이스라엘군 공습 피하려는 러시아 '럽틀리' 기자

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레바논에서 전쟁 상황을 생중계하던 러시아 국영매체 기자의 바로 뒤에 이스라엘군의 포탄이 떨어졌습니다.미국·이스라엘의 이란 공격으로 시작된 이번 중동 전쟁에서 레바논은 사망자 1천 명을 넘겨 최대 피해자 중 하나가 되고 있습니다.19일(현지시간) AFP통신에 따르면 러시아 국영방송 RT 산하의 영상전문 뉴스통신사 '럽틀리'(Ruptly)는 자사 기자의 불과 몇 미터 뒤에서 폭발이 일어나는 영상을 공개했습니다.해당 영상에는 언론인 표식인 '프레스'(PRESS)라는 글자가 적힌 방탄조끼를 입고 한창 생중계 리포트를 하던 남성 기자가 무언가를 발견하고 놀란 표정을 지으면서 말을 멈춘 뒤 황급히 앞으로 엎드려 피하는 장면이 담겼습니다.곧이어 기자의 바로 뒤에 무언가가 빠른 속도로 낙하하자 큰 폭발음과 함께 검은 연기가 피어오르고, 흔들리며 바닥에 떨어진 카메라 위로 잔해물이 날아드는 모습도 포착됐습니다.럽틀리는 텔레그램을 통해 "기자와 카메라맨 한 명이 레바논 남부에서 리포트를 하던 중 이스라엘의 공격으로 다쳤다"며 "둘 다 의식이 있고 병원 치료를 받고 있다"고 밝혔습니다.이와 관련해 러시아 외무부의 마리야 자하로바 대변인은 "가자지구에서 언론인 200명이 살해됐다는 점을 고려하면 오늘 사건도 우연이라고 부를 수는 없을 것"이라면서 "이스라엘군이 발사한 미사일이었다"고 강조했습니다.자하로바 대변인은 "중계진의 옷에 선명하게 'PRESS'라고 적혀 있었고, 그들은 오직 카메라와 마이크만을 소지하고 있었다. 공습 장소에는 군사 시설도 없었다"라며 "이 모든 정황은 언론인들에 대한 이번 공격이 고의적이며 이들을 표적으로 삼았다는 점을 시사한다. 중대한 국제법 위반"이라고 주장했습니다.이에 따라 러시아 외무부가 모스크바 주재 이스라엘 대사를 곧 초치할 예정이라고 자하로바 대변인은 덧붙였습니다.그러나 이스라엘군은 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라가 테러 활동과 무기 수송에 활용한 리타니강 다리를 겨냥해 최근 며칠간 펼친 공격의 일부였다는 입장입니다.이스라엘군은 "지난 몇 시간 동안 공개된 영상에는 카스미야 다리에서 기자 한 명이 목격된다. 이 구역에 대해서는 분명한 경고를 발표한 바 있다"라며 "경고 후 충분한 시간이 흐른 뒤 공습이 이뤄졌다"고 주장했습니다.국제 언론인 권익보호단체 '언론인보호위원회'(CPJ)의 지난달 발표에 따르면 지난해 전 세계에서 살해된 기자와 미디어 종사자는 모두 129명으로 역대 최다를 기록했습니다.이들 중 3분의 2는 이스라엘에 의해 살해됐다고 CPJ가 지적했지만, 이스라엘군은 "언론인을 고의로 겨냥한 적이 없고 앞으로도 없을 것"이라고 반박합니다.이런 가운데 지난달 28일 미국과 이스라엘 공습으로 시작된 이란 전쟁 여파로 레바논에서도 누적 사망자가 1천 명을 넘은 것으로 나타났습니다.레바논 보건부에 따르면 지난 2일부터 19일까지 누적 사망자는 1천1명, 부상자는 2천584명으로 각각 집계됐습니다.지난 24시간 동안에만 33명이 숨졌다고 레바논 정부는 밝혔습니다.레바논에서는 헤즈볼라를 노린 이스라엘의 공습과 지상군 작전이 동시에 펼쳐지면서 사상자가 급속도로 늘어나고 있습니다.(사진=럽틀리 텔레그램 계정 캡처, 연합뉴스)