'오현규 득점포' 베식타시, 카슴파샤 꺾고 2연승

▲ 골 세리머니를 펼치는 오현규

홍명보호의 이달 A매치 2연전 소집을 앞둔 스트라이커 오현규가 3경기 만에 득점포를 재가동하며 뜨거운 발끝 감각을 자랑했습니다.베식타스는 튀르키예 이스탄불의 보다폰 파크에서 열린 카슴파샤와 2025-2026 튀르키예 쉬페르리그 27라운드 홈 경기에서 오현규의 선제골과 오르쿤 쾨크치의 결승골을 앞세워 2대 1로 이겼습니다.2연승을 따낸 베식타시는 승점 52로 정규리그 4위를 내달렸습니다.이날 4-1-4-1 전술의 원톱 스트라이커로 선발 출전한 오현규는 전반 11분 만에 골 맛을 봤습니다.오현규는 왼쪽 측면에서 쾨크치가 투입한 크로스를 페널티지역 정면에서 볼의 방향을 살짝 바꾸는 재치 있는 오른발 발리 슈팅으로 카슴파샤 골대 왼쪽 구석에 볼을 꽂았습니다.지난 6일 차이쿠르 리제스포르와의 2025-2026 튀르키예 쿠파스(튀르키예 컵) C조 4라운드에서 득점에 성공한 이후 3경기 만에 골 맛을 본 오현규는 이번 시즌 베식타시에서 5골(정규리그 4골·컵대회 1골)째를 기록했습니다.특히 지난 2월 베식타시에 합류한 오현규는 직전 소속팀인 헹크(벨기에)에서 뽑아냈던 10골을 합치면 이번 시즌에만 15골을 따냈습니다.베식타시는 전반 추가시간 쾨크치의 추가골로 앞서가다 후반 12분 페널티킥을 내줘 쫓겼지만, 추가 실점을 막아내며 1골 차 승리를 거뒀습니다.(사진=베식타시 SNS 캡처, 연합뉴스)