긴 기다림 끝…45개월 만에 '완전체' 앨범 온다

<앵커>



BTS가 오늘(20일) 새 앨범을 공개합니다. 7명의 멤버가 모두 참여한 앨범을 내놓는 것은 3년 9개월 만입니다.



장선이 기자입니다.



<기자>



[BTS : 더 리턴 다큐멘터리 예고편 : 유행하는 것들이 달라지고. 계속 똑같은 것을 할 수 없죠.]



BTS의 컴백 과정을 다룬 다큐멘터리 예고편입니다.



새 앨범에 대한 멤버들의 고민이 묻어납니다.



[좀 버겁죠. (지금 이게 가능할까?) 큰일 났네.]



3년 9개월 만의 복귀작으로 싱글이나 미니앨범이 아닌 14곡의 정규 앨범을 택한 데는 부담감과 자존심이 함께 작용했을 것으로 예상됩니다.



[김윤하/음악평론가 : 자신들의 지난 시간과 지금 가장 전하고 싶은 메시지와 기다려 준 사람들에 대한 보답과 진짜 여러 가지의 감정들이 많이 담긴 작업이 되지 않을까.]



새 앨범인 5집 '아리랑'엔 팝과 라틴댄스, 힙합 같은 다양한 장르의 음악이 담기는데, 세계 최고 수준의 스타 프로듀서들이 제작에 참여했습니다.



그동안 청소년의 고뇌와 억눌림, 사회적 연대 등을 노래했던 BTS가 어떤 메시지를 내놓을지도 관심입니다.



앨범의 타이틀곡 '스윔'에 대해 BTS는 "삶의 파도 속에서도 계속 헤엄쳐 나아가겠다는 의지를 담았다"고 밝혀, 삶에 대한 한층 더 깊어진 시선을 예고했습니다.



[김윤하/음악평론가 : '새로운 시작'이라는 키워드가 가장 중요할 테고, 그 안에서 자신들이 가장 사랑받았던 시기의 메시지를 성숙한 형태로 보여주는 데 가장 초점이 많이 맞춰져 있지 않을까.]



BTS의 새 앨범은 세계 최대 음원 플랫폼인 '스포티파이'에서 사전 저장 400만 건을 돌파하며, 발매 전부터 글로벌 최정상급 그룹의 위상을 재확인하고 있습니다.



(영상편집 : 최혜영, VJ : 오세관)