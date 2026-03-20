바퀴 덮친 순간 운전석으로…참사 막은 '본능적 판단'

<앵커>



고속도로를 달리던 대형 화물차에서 빠진 바퀴가 마주 오던 버스를 덮쳐 기사가 숨지는 사고가 있었죠. 운전기사가 의식을 잃자 당시 버스에 탔던 승객이 빠르게 운전석으로 달려가 2차 사고를 막은 것으로 파악됐습니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



앞 유리창이 뻥 뚫린 고속버스 1대가 중앙분리대를 들이받더니, 비상등을 켠 상태로 고속도로를 위태롭게 달립니다.



경기 평택 서해안고속도로 포승분기점 인근에서 서울 방향으로 달리던 4.5톤 화물차에서 빠진 바퀴가 중앙분리대를 넘어 반대편 버스 운전석을 덮친 직후의 상황입니다.



부상을 당한 버스 기사가 의식을 잃자 문도균 씨는 본능적으로 운전석으로 향했습니다.



[문도균/승객 : (운전기사분이) 의식이 이제 없는 걸로 그때 제가 확인을 했거든요. 버스가 주행 중이어서 '이거 안 세우면 큰일 나겠다' 싶어서….]



밀려난 운전석 앞에 쪼그려 앉은 문 씨는 일단 차를 세워야겠다는 생각에 한 손으로 운전대를 잡고, 다른 한 손으로는 브레이크를 힘껏 눌렀습니다.



[문도균/승객 : '진짜 다 죽을 수도 있겠다' 생각이 그런 생각이 들어서 그냥 브레이크만 딱 눈에 보이더라고요. 브레이크 누르면서 제가 딱 고개 들었을 때 바로 중앙분리대가 보였거든요.]



중앙분리대를 들이받았지만 다행히 충격이 크지 않아 문 씨는 운전대를 바로 돌려 갓길에 차를 세웠습니다.



문 씨는 숨진 버스기사는 물론이고, 승객 모두가 2차 사고를 막았다고 말했습니다.



[문도균/승객 : 여자분들이 옆에 계셔서 차가 오는지 '오른쪽 좀 봐달라' 그런 식으로 하면서. 소방관님이 오시기 전에 여자 두 분하고 젊은 남자분 한 분이 앞에 오셔서 기사님 계속 심폐소생술하고.]



(영상편집 : 이승진, 화면제공 : 한국도로공사·경기도소방재난본부·시청자 나병철·송영훈)