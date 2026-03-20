다카이치, 트럼프에 "이란정세 조기 안정 중요…미일 소통 지속"

▲ 트럼프 미국 대통령과 다카이치 일본 총리가 19일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관 집무실에서 미일정상회담을 하고 있다.

다카이치 사나에 일본 총리가 19일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과의 미일 정상회담에서 최근 이란 정세와 관련해 사태의 조기 안정이 필요하다는 점을 설명했다고 밝혔습니다.다카이치 총리는 이날 회담 직후 일본 취재진과 만나 이같이 전하고 "호르무즈 해협에서의 항행 안전, 에너지 안정 공급을 포함한 중동 지역 평화와 안정을 위해 일·미 간에 긴밀히 의사소통을 지속해 나가기로 했다"고 말했습니다.그는 트럼프 대통령이 한중일 등에 요구한 호르무즈 해협 함정 파견에 대해서는 "일본의 법률 범위 내에서 할 수 있는 것과 할 수 없는 것이 있기 때문에 그에 대해 상세하게 설명했다"며 수락 여부에 대해 명확히 언급하지 않았습니다.다만 다카이치 총리가 미일 정상회담 이전까지 국회에서 의원 질의 등에 답변한 내용을 종합하면, 교전이 중지되지 않는 한 함정 파견이 어렵다는 의사를 전달했을 가능성이 큰 것으로 분석됩니다.일본 평화헌법은 국제 분쟁 해결 수단으로써 무력행사를 포기하도록 규정하고 있고, 전투가 벌어지는 지역에서 자위대가 활동한 전례도 없는 것으로 알려졌습니다.이와 관련해 일본 정부 내에서는 중동 정세가 안정될 경우 '조사·연구' 명목으로 함정을 보내는 방안이 부상했던 것으로 알려졌습니다.이는 트럼프 대통령 집권 1기 시절이던 2019년 미국이 호르무즈 해협 항해를 위한 '호위 연합'에 협력해 달라고 요청했을 때 아베 신조 내각이 썼던 방법입니다.당시 일본은 이란과 우호적 관계 등을 고려해 호위 연합에 참여하지 않고 이듬해 조사·연구 목적으로 중동에 함정을 보냈습니다.다카이치 총리는 함정 파견 여부에 대해서는 말을 아꼈지만, 모두 발언에서는 공개적으로 트럼프 대통령을 치켜세우며 적극적으로 지지 의사를 밝혔습니다.그는 모두 발언에서 세계 안보 환경이 매우 엄중하다고 언급한 후 "세계에 평화와 번영을 가져올 사람은 도널드(트럼프 대통령)뿐이라고 생각하고 확실히 응원하고자 한다"고 말했습니다.그는 "이란 핵무기 개발은 용납될 수 없다"며 "우리나라(일본)는 (이란의) 주변 국가에 대한 공격, 호르무즈 해협의 실질적 봉쇄를 비판한다"고 강조했습니다.아울러 이번 회담에서는 미일 동맹 강화, 경제 안보 협력 등도 논의됐다고 다카이치 총리는 전했습니다.그는 "일·미 동맹의 억지력과 대처력 강화를 위해 미사일 공동 개발과 생산을 포함한 폭넓은 안전보장 협력을 추진하는 데 (양국 의견이) 일치했다"며 국제 정세 불확실성이 커지는 상황에서 국익을 최대화하려면 미일 동맹을 강화해야 한다고 설명했습니다.다카이치 총리는 에너지 안정 공급과 관련해 "일본과 아시아에서의 원유 조달을 염두에 두고 미국산 에너지 생산 확대를 위해 함께 노력하기로 했다"며 트럼프 대통령에게 미국산 원유 비축 사업을 제안했다고 전했습니다.또 일본이 지난해 미국과 무역 합의 당시 약속한 5천500억 달러(약 818조 원) 대미 투자와 관련해 "소형모듈원자로(SMR) 건설을 포함한 2차 프로젝트를 발표했다"며 전력 수요 증가와 중동 정세를 고려할 때 매우 중요한 분야라고 밝혔습니다.그는 희토류 공급망 구축 등을 위해 해양 광물 자원 개발 분야에서도 양국이 협력하기로 했다고 덧붙였습니다.다카이치 총리는 "중국과 북한 등 여러 과제에 대해서도 논의했다"며 "자유롭고 열린 인도·태평양을 함께 강력히 추진한다는 방침을 확인했다"고 전했습니다.이어 트럼프 대통령이 일본인 납북자 문제 해결을 지지했다며 "(나에게) 김정은 북한 국무위원장과 직접 만나고 싶은 마음이 매우 강하다는 점을 (트럼프 대통령에게) 전달했다"고 밝혔습니다.다카이치 총리는 모두 발언에서 첨예하게 대립 중인 중국을 염두에 두고 "지금은 중동뿐만 아니라 인도·태평양 안전보장 환경도 매우 엄중하다"며 미국이 동아시아 안보에 지속해서 관여해야 한다는 뜻을 나타냈습니다.그는 트럼프 대통령이 흔들림 없는 동맹을 약속해 주는 것에 감사하다고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)