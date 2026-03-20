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"미일, 2차 대미 일본 투자프로젝트 발표…SMR 등 108조 원 규모"

유영규 기자
작성 2026.03.20 06:57 조회수
"미일, 2차 대미 일본 투자프로젝트 발표…SMR 등 108조 원 규모"
▲ 트럼프 미국 대통령과 다카이치 일본 총리가 19일(현지시간) 미국 워싱턴 백악관 집무실에서 미일정상회담을 하고 있다.

미국과 일본 정부가 19일(현지시간) 소형모듈원자로(SMR) 건설 등이 포함된 일본의 대미 투자 2차 프로젝트를 발표했다고 교도통신이 보도했습니다.

보도에 따르면 이날 미일 정상회담 후 공개된 해당 프로젝트의 사업 규모는 총 730억 달러(약 108조 원)입니다.

이는 지난달 발표된 1차 프로젝트 규모인 360억 달러(약 53조 원)의 두 배가 넘습니다.

다카이치 사나에 일본 총리도 이날 정상회담 직후 취재진에 일본의 대미 투자와 관련해 "SMR 건설을 포함한 2차 프로젝트를 발표했다"며 전력 수요 증가와 중동 정세를 고려할 때 매우 중요한 분야라고 밝혔습니다.

일본 언론은 대미 투자 2차 프로젝트에 SMR와 천연가스 발전시설 등이 포함될 것으로 예상해 왔습니다.

일본은 지난해 미국과 무역 합의 당시 도널드 트럼프 미국 행정부가 부과한 관세를 일부 낮추는 대신 미국에 5천500억 달러(약 819조 원)를 투자하기로 했습니다.

(사진=AP, 연합뉴스)
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