BTS 컴백, 'BTS 광화문' D-1…오늘밤부터 세종대로 통제 시작

▲ BTS 공연 교통통제

방탄소년단(BTS)의 서울 광화문광장 공연이 하루 앞으로 다가온 오늘(20일) 일대 교통통제가 시작됩니다.세종대로 광화문∼시청 구간은 오늘 오후 9시부터 공연 다음날인 22일 오전 6시까지 33시간 동안 차가 다닐 수 없습니다.공연 당일인 21일에는 사직로·율곡로(오후 4시∼11시), 새문안로(오후 7시∼11시), 광화문지하차도(정부청사→이마교차로 방향·오후 7시∼11시)가 통제됩니다.행사 당일인 21일 서울시는 도로 통제에 맞춰 대중교통을 운행할 방침입니다.지하철은 광화문역·시청역·경복궁역 역사를 폐쇄하고 무정차 통과합니다오전 5시부터 일부 출입구 폐쇄를 시작해 오후 2∼3시쯤부터는 모든 출입구를 폐쇄하고 무정차 통과합니다.인근 역사도 혼잡 상황에 따라 무정차 통과가 시행됩니다.광화문역·시청역·경복궁역은 오후 9∼10시에도 무정차 통과해 지하철을 이용하려면 근처 역으로 이동해야 합니다.공연이 끝난 오후 10시부터는 세 역에서 지하철 이용이 가능해집니다.시내버스는 경찰의 통제에 따라 임시 우회 운행합니다.세종대로·사직로·새문안로 등을 경유하는 51개(마을, 경기 버스 포함하면 86개) 노선을 우회 운행합니다.오늘 오후 9시부터 세종대로 우회 운행을 시작하며, 당일인 21일 오후 4시부터 사직로·새문안로도 우회 운행됩니다.공연이 끝난 오후 11시부터 정상 운행합니다.행사 당일 광화문역 중앙버스전용차로 정류장은 무정차 통과가 실시됩니다.당일 광화문역 인근을 버스로 방문할 경우 사전에 정보를 확인하는 것이 좋습니다.보행자 안전을 위해 행사장 인근 1㎞ 이내 58개 따릉이 대여소, 거치대 692대 운영이 중단됩니다.전날부터 순차적으로 폐쇄에 들어가 22일 오전 9시까지 중단됩니다.행사 당일 오전 9시부터 오후 10시까지 광화문과 세종대로 일대 행사장 주변 도로를 대상으로 불법 주정차 특별 단속이 시행됩니다.폐쇄회로(CC)TV 차량이 순회하며 단속에 불응할 경우 과태료를 부과하고 견인할 예정입니다.서울시는 민관 가용 매체를 총동원해 대중교통 이용, 관람, 도심 이동 유의사항과 교통 정보를 안내합니다.시 누리집, 서울교통정보센터 TOPIS, 도로전광표지(VMS), 버스정보안내단말기(BIT) 등에서 사전 안내를 시작했습니다.또 외국인 관광객이 대중교통을 이용할 때 참고할 수 있도록 영어·일본어·중국어·베트남어·태국어·인도네시아어 6개 언어로 안내합니다.지하철 17개 역사에서 다국어로 안내문을 게시하고 방송을 실시합니다.