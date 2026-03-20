전재수, 18시간 조사 후 귀가…"의혹 소상하게 설명"

<앵커>



통일교로부터 수천만 원어치의 금품을 수수한 혐의를 받는 민주당 전재수 의원이 오늘(20일) 새벽 늦게까지 조사를 받았습니다. 전 의원은 이번 지방선거에 부산시장 예비후보로 등록한 상태인데, 합수본의 수사는 조만간 마무리될 것으로 보입니다.



원종진 기자입니다.



<기자>



지난 2018년 경 통일교 측으로부터 현안 청탁과 함께 금품을 수수했다는 혐의를 받아 온 민주당 전재수 의원이 합수본 조사를 받고 귀가했습니다.



[전재수/민주당 의원 : 18시간 동안 소상하게 모든 의혹에 대해서 아주 소상하게 설명을 했습니다. 결백하기 때문에 지난 3달이 넘는 시간 동안 고단한 시간을 견뎌낼 수 있었습니다.]



전 의원은 통일교로부터 한일 해저터널 등 현안 청탁과 함께 현금 2천만 원과 1천만 원 상당의 명품시계를 받았다는 의혹을 받아왔습니다.



합수본은 전 의원의 지인이 통일교가 구입한 시계 한 점을 고장 수리를 맡긴 정황을 파악하고 최근 지인 사무실을 압수수색했습니다.



하지만 전 의원은 지난해 12월 경찰수사 단계부터 '금품을 받은 적이 없다'며 혐의를 전면 부인해 왔고, 지인의 시계 수리와 관련한 의혹도 사실무근이라는 입장입니다.



지난 1월 초에 출범한 합수본은 경기 가평군 천정궁 등 통일교 시설을 압수수색했고, 통일교 윤영호 전 세계본부장, 한학자 총재 등을 조사했습니다.



또 지난달 10일에는 전 의원의 국회 사무실 등을 압수수색하고, 어제는 전 의원 배우자를 참고인 조사하기도 했습니다.



전 의원 소환 조사는 합수본 출범 2달 반 만인데, 전 의원이 최근 부산시장 예비후보로 등록하며 6월 지방선거 출마를 공식화한 상태라 소환 조사 시점이 늦었다는 지적도 나옵니다.



통일교 금품수수 의혹으로 앞서 두 차례 조사를 받았던 임종성, 김규환 전 의원에 이어 전 의원 조사까지 이뤄지면서 합수본 수사가 마무리 절차에 들어갔다는 분석이 나옵니다.