1. "일본 더 나서주길"…"안 되는 건 안 된다고 말해"



미일 정상회담이 한국 시간으로 오늘(20일) 새벽 미국 백악관에서 열렸습니다. 트럼프 대통령은 일본이 호르무즈 해협 문제에 나서달라고 압박했지만, 다카이치 총리는 법적으로 안 되는 것은 안 되는 거라고 분명하게 얘기했다고 밝혔습니다.



2. 트럼프 "이스라엘에 추가 공격 말라 지시"



트럼프 미국 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리에게 이란 에너지 시설에 대한 추가 공격을 하지 말라고 전했습니다. 이란에 지상군을 투입하지 않겠다면서 에너지 가격 안정을 위해 뭐든지 하겠다고 밝혔습니다.



3. 카타르 "한국 등과 LNG 계약 '불가항력' 선언할 수도"



이란이 사우디아라비아와 쿠웨이트의 정유 시설까지 잇따라 공격했습니다. LNG 생산시설에 타격을 입은 카타르는 한국과 맺은 장기 공급 계약에 '불가항력'을 선언할 수도 있다고 밝혔습니다.



4. '통일교 금품수수' 의혹 전재수 의원 18시간 조사



통일교 금품 수수 의혹이 제기된 전재수 민주당 의원이 피의자로 소환돼 오늘 새벽 조사를 받았습니다. 합수본 수사는 조만간 마무리될 것으로 예상됩니다.