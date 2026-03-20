EU, 헝가리 반대에 우크라 900억 유로 긴급 대출 지원 불발

▲ 오르반 빅토르 헝가리 총리

우크라이나에 900억 유로(한화 약 154조 원)의 긴급 대출을 지원하려던 유럽연합(EU)의 계획이 헝가리 등의 반대로 또 불발됐습니다.현지시각 19일, 벨기에 브뤼셀에서 열린 EU 정상회의에서 우크라이나에 900억 유로의 지원을 집행한다는 안건이 헝가리와 슬로바키아 반대로 승인되지 못했습니다.EU 27개국 정상이 모인 이번 회의에서 오르반 빅토르 헝가리 총리와 로베르토 피초 슬로바키아 총리는 반대표를 던졌습니다.헝가리 오르반 총리의 반대는 드루즈바 송유관을 둘러싼 갈등과 국내 정치 상황 탓이란 분석이 지배적입니다.오르반 총리는 지난 1월 러시아의 공격으로 드루즈바 송유관이 파손돼 러시아산 원유 공급이 끊기자 우크라이나가 일부러 송유관을 복구하지 않는다고 주장한 바 있습니다. 그러면서, 지난달에도 회원국의 만장일치가 필요한 EU의 우크라이나 대출 지원 집행에 제동을 걸었습니다.또, 총선을 한 달여 앞두고 야당에 지지율이 밀리며 16년 만에 실권 위기에 몰린 터라 오르반 총리가 우크라이나와의 갈등을 부각하며 지지세력 결집을 꾀하는 것이란 분석도 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)