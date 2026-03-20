미 국방 "나쁜 놈 죽이려면 돈 들어"…300조 원 추가예산 요청

▲ 19일(현지시간) 피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 워싱턴 국방부에서 열린 언론 브리핑에서 발언하고 있다.

미국 국방부(전쟁부)가 이란과의 전쟁 수행을 위해 2,000억 달러(한화 약 300조 원)가 넘는 추가예산을 요청했다는 외신 보도가 나왔습니다.미 워싱턴포스트(WP)는 현지시각 18일, 이러한 내용을 전하며, 추가 예산은 미국과 이스라엘이 지난 3주 동안 수천 곳을 폭격하는 데에 쓰인 핵심 무기 생산 촉진에 들어갈 계획이라고 보도했습니다.피트 헤그세스 국방장관은 댄 케인 함참의장과 함께 진행한 전황 브리핑에서 이러한 보도 내용을 부인하지 않으면서도 "변동될 수 있다"고 말했습니다.헤그세스 장관은 "나쁜 놈들(bad guys)을 죽이기 위해선 돈이 든다"며 "그래서 우리는 의회에 찾아가 지금까지 수행한 것과 앞으로 수행해야 할 것을 위한 적절한 예산이 확보되도록 하고 탄약 등 모든 게 단순히 보충되는 것을 넘어 그 이상을 확보하도록 할 것"이라고 덧붙였습니다.미군은 전쟁 첫 주 110억 달러(약 16조 5,000억 원)가 넘는 자금을 썼습니다.국방수권법(NDAA)에 따른 미국의 2026회계연도(2025년 10월∼2026년 9월) 국방예산은 9,010억 달러(한화 약 1,350조 원)다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란과의 전쟁 전인 올해 1월, 내년도 국방예산을 1조 5,000억 달러(한화 약 2,245조 원)으로 늘리겠다고 선언한 바 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)