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이란 가스전 폭격하자…"눈에는 눈" 바로 보복

강민우 기자
작성 2026.03.20 00:06 조회수
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<앵커>

이스라엘이 이란 가스 생산량의 70%를 차지하는 해상 가스전을 폭격했습니다. 그러자 이란도 카타르의 액화천연가스 산업단지를 비롯해 걸프국가에 즉각 보복 공격을 감행했습니다. 이번 전쟁이 중동발 에너지 전쟁으로 확전하는 모양새입니다.

강민우 기자가 보도합니다.

<기자>

거대한 불기둥이 솟구치고 일대 하늘이 검은 연기로 뒤덮입니다.

현지시간 18일, 이스라엘이 세계 최대 규모의 해상 가스전 가운데 하나로 이란 가스 생산량의 70%를 담당하는 사우스파르스 가스전을 폭격했습니다.

이란 국영방송은 사우스파르스 가스전의 3·4·5·6 광구가 화재로 가동 중단됐다고 밝혔습니다.

사우스파르스에서 시추한 천연가스를 파이프로 전달받아 정제·가공하는 아살루예 정제 단지도 피해를 입어 운영이 멈췄습니다.

이란은 걸프 지역 내 에너지 시설 전체를 보복 대상으로 삼고 나섰습니다.

[에브라힘 졸파가리/이란 혁명수비대 대변인 (현지시각 18일) : 이 침공의 기반이 된 연료와 에너지, 가스 시설은 이른 시일 내에 불타 없어질 것입니다.]

세계 LNG 공급량의 20%를 담당하는 핵심 에너지 거점, 카타르 라스라판 가스 산업단지에 이란이 쏜 탄도 미사일 5발 중 1발이 떨어지며, 첫 보복 대상이 됐습니다.

몇 시간 뒤 추가 공격까지 이뤄지면서 가스 액화시설과 다른 LNG 시설에 대규모 화재가 발생하는 등 광범위한 피해를 입었다고 국영 카타르 에너지가 밝혔습니다.

이란은 아랍에미리트의 합샨 가스 시설과 밥 유전, 알호스온 가스전도 미사일로 타격했습니다.

사우디아라비아의 사마레프 정유시설과 주바일 석유화학단지, 유일한 원유 우회수출항인 홍해 연안 얀부항을 비롯해 쿠웨이트 미나알아흐마디 정유시설도 이란의 공격을 받았습니다.

에너지 인프라에 대한 공격은 전세계 에 너지 위기를 장기화, 심화할 수 있는 만큼 서로 자제해왔는데, '레드라인'을 넘어버리면서 국제 유가 폭등과 인플레이션 우려가 커지고 있습니다.

(영상편집 : 소지혜)
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