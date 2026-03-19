김민석 총리, 귀국 직후 인천공항서 BTS 공연 대비 입국장 점검

▲ 민석 국무총리가 미국·스위스 순방을 마치고 19일 인천공항을 통해 귀국한 뒤 BTS 컴백 공연과 관련해 입국장 상황을 점검하고 있다.

미국·스위스 방문을 마친 김민석 국무총리가 귀국 직후, 이틀 뒤 광화문에서 열리는 BTS 컴백 공연에 대비해 인천국제공항 입국장 상황을 점검했습니다.김민석 총리는 오늘(19일) 오후, 김정도 인천공항출입국·외국인청장으로부터 준비 상황을 보고 받고, 입국 심사장 상황 및 자동입국심사시스템 등을 살펴봤습니다.김 총리는 "공연 전·후 가용할 수 있는 인력과 자원을 총동원해 신속하면서도 철저한 입국 심사를 실시하라"고 지시했습니다.또, 입국 심사 직원들에게는 "힘들더라도 우리나라의 최일선 홍보대사라는 자부심을 가지고 업무에 임해 달라"고 당부했습니다.특히, "국제정세의 불안정성과 대규모 밀집 행사의 특성을 감안해 테러를 포함한 위해 요인에 철저히 대비하고 관계기관 간 협조체계에도 단 한 치의 공백이 없도록 해야 한다"고 강조했습니다.김 총리는 BTS의 공연이 열리는 오는 21일에도 관계기관과 광화문 현장을 찾아 안전관리 상황을 직접 확인·점검할 예정입니다.앞서 이재명 대통령도 오늘 청와대에서 열린 수석·보좌관회의에서 "입국장의 모습이 그 나라의 첫인상을 좌우한다"며, 필요한 인력과 장비를 집중적으로 신속 투입해 적극 대처해달라고 주문했습니다.(사진=총리실 제공, 연합뉴스)